Daniela Büchner zurück im TV: „Wir haben überlegt, Szenen rauszunehmen“

Mit der RTLZWEI-Show „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ kehrte Daniela Büchner am 10. Juli ins TV zurück. Manche Szenen hätte die Auswanderin lieber aus der Sendung schneiden lassen.

Die neue Staffel von „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ ist gestartet. Daniela Büchner sowie ihre Kinder gewähren einen Einblick in ihren Alltag – und der ist manchmal ziemlich turbulent.

Daniela Büchner gab im Vorfeld einen Einblick in die neuen Folgen. „In Staffel 2 ist alles noch eine Schippe emotionaler, aber auch lustiger. Es geht um unseren ganz normalen Wahnsinn, aber auch um Neuanfänge, Familie und Chaos“, sagt die Auswanderin in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Wir haben immer wieder überlegt, Szenen rauszunehmen“

Einige Szenen scheinen hochexplosiv zu sein. Deshalb hätte Daniela Büchner lieber einige Szenen aus der Sendung herausschneiden lassen. „Es gab echt harte Momente, in denen wir gedacht haben ‚Puh, ob wir das zeigen sollten?‘ Momente, in denen geweint und auch geschrien wird – aber das ist halt echt“, so die 47-Jährige. Und weiter: „Wir haben immer wieder überlegt, Szenen rauszunehmen, aber am Ende: Wer mich kennt, weiß – ich bin lieber zu ehrlich als zu glattgebügelt.“

„Es gibt direkt in Folge eins eine Szene, in der sich Jada und Joelina wahnsinnig streiten, weil sich beide missverstanden fühlen. Aber es geht ja auch um ein emotionales Thema – Joelina zieht von zu Hause weg. Natürlich kann man da später mit Abstand draufschauen und sich denken: ‚Warum war ich in der Situation so?. Aber wir sind Menschen mit Emotionen, keine Maschinen und – nobody is perfect“, so die fünffache Mutter.

So startete die neue Staffel von „Diese Büchners“

Joelina verlässt Mallorca, um als Flugbegleiterin in Hamburg neu anzufangen. Beim Abschied kommt es zu einem emotionalen Streit mit ihrer Schwester Jada. In Hamburg muss sie sich erstmals ohne Mutter Danni zurechtfinden. Derweil entdeckt Danni auf Mallorca einen Fitness-Trend, um für ein geplantes Playboy-Shooting in Form zu kommen.

Bei einer Familiensitzung sorgt das Shooting für Diskussionen und Konflikte. Wochen später wird Danni beim Shooting begleitet. Ein massiver Schimmelbefall zwingt die Familie überraschend zum Umzug. Dabei gibt es Probleme mit fehlenden Kartons und einem Missverständnis mit den Möbelpackern, was den Stress erhöht.

RTLZWEI zeigt „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ immer donnerstags um 20.15 Uhr.