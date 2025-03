Daniel Hartwich bekommt neue RTL-Show – darum geht es in „Die perfekte Reihe“

Daniel Hartwich ist DIE Allzweckwaffe bei RTL! Der Moderator präsentierte zahlreiche Shows auf dem Sender – vom Dschungelcamp bis hin zu „Let’s Dance“. Nun erhält er mit „Die perfekte Reihe“ ein ganz neues Format bei RTL.

„Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ heißt die Show mit Daniel Hartwich und wird bei RTL ab 28. April 2025 direkt nach „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch laufen. Die weiteren Folgen gibt es am 5. und am 12. Mai jeweils um 20.15 Uhr in doppelter Länge zu sehen.

Darum geht es in „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“

So funktioniert das Spiel: Ein:e Kandidat:in, neun Felder, eine große Herausforderung! Pro Show gilt es für je einen Kandidat oder eine Kandidatin, eine Reihe von Bildern, Texten oder Symbolen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Klingt einfach? Von wegen! Die Fragen werden immer schwieriger und wer ins Grübeln kommt, spürt den steigenden Puls. Fragen wie „In welcher Reihenfolge kamen diese Kultspielzeuge auf den Markt?“, „Wie sieht die richtige Reihenfolge in unserem Sonnensystem aus?“ oder „Wie ist ein klassischer Toast Hawaii aufgebaut – von unten nach oben?“ erwarten die Spieler und Spielerinnen.

Jede Entscheidung zählt und wer falsch sortiert, steht unter Zugzwang! Doch zwei Joker können in der Not helfen: Der Teamjoker – Die Spieler:innen können jeweils eine Begleitperson mitbringen, die sie einmalig bei der Lösung einer Frage unterstützen. Der Lückenfüller – Ein Lösungsfeld wird vorgegeben, um den Spieler:innen bei der Antwort zu helfen.

Bei der sechsten Frage gibt es zudem eine Sicherheitsstufe von 7.500 Euro – wer bis dahin kommt, behält in jedem Fall das Geld und kann mit neuem Mut weiterspielen. Daniel Hartwich präsentiert darüber hinaus eine bunte Mischung aus spannenden Studioaktionen und unterhaltsamen Einspielern. Sobald die Spielzeit vorbei ist, geht es beim nächsten Mal an dieser Stelle mit dem Kandidaten oder der Kandidatin weiter.