„Chefsache ESC 2025“: Barbara Schöneberger bringt Stefan Raab in unangenehme Situation

Am 15. Februar fand die zweite Vorrunde für den „Eurovision Song Contest“ statt. Es stellte sich heraus, welche Acts ins Halbfinale einziehen. Auch Noah Levi bewarb sich für die Show – und der ist kein Unbekannter.

In der Jury bei „Chefsache ESC 2025“ saßen Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton sowie Johannes Oerding. Noah Levi hat im Jahr 2015 die TV-Show „The Voice Kids“ gewonnen und wollte mit seiner Nummer die Jury überzeugen.

Noah Levi gewann „The Voice Kids“ – und konnte die Miete nicht mehr bezahlen

Obwohl er „The Voice Kids“ gewann, sah es finanziell alles andere als gut aus. „Plötzlich war ich der Gewinner der Show und hatte einen Plattenvertrag, Managementvertrag. Ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich nicht so richtig wusste, wie ich meine Miete den nächsten Monat bezahlen soll“, sagte der Pop-Künstler.

Noah Levi ist überzeugt davon, dass er der beste Kandidat für den „Eurovision Song Contest“ sei, „weil ich multikulturell bin, Deutschland multikulturell ist und ich das gerne nach außen tragen würde.“ Auf der großen Bühne performte der Musiker den Song „There’s Nothing Holdin‘ Me Back“ von Shawn Mendes. Yvonne Catterfeld erklärte, dass er sich einen schweren Song ausgesucht habe: „Er singt ‚There’s Nothing Holdin‘ Me Back‘ und ich hatte das Gefühl, irgendetwas hat dich noch zurückgehalten.“

Stefan Raab völlig irritiert: „Du warst bei mir?“

Kurz danach ist Stefan Raab an der Reihe. „Stefan, du hast ihn vor zehn Jahren als er gewonnen hat bei ‚The Voice Kids‘ ihn in deine Sendung eingeladen“, meinte Barbara Schöneberger zu ihm. Der Entertainer zeigte sich daraufhin sehr verwundert – und wusste davon offenbar nichts mehr. „Tatsächlich?“, fragte Stefan Raab. Die Moderatorin hat ihn damit in eine unangenehme Situation gebracht und musste schließlich nochmal nachhaken: „Du warst bei mir?“ Dann räumte der Entertainer ein: „Krass, ich hätte dich nicht wiedererkannt.“

Dann wurde Stefan Raab zu seiner Performance gefragt und zeigte sich begeistert: „Du siehst natürlich aus wie ein Popstar, das muss man natürlich sagen. […] Du bist ein guter Pop-Künstler, finde ich, auch ausdrucksstark gerade in dieser Musikstilrichtung. Mir hat das echt ganz gut gefallen. Ich bin sehr zufrieden mit dir.“

Noah Levi zieht nicht in die nächste Runde ein

Barbara Schöneberger stellte dann auch klar: „Noch haben wir nicht alle gehört, erst am Ende der Show gibt es dann die Entscheidung, wer wirklich ins Halbfinale kommt.“ Und damit hatte sie auch recht – Noah Levi konnte sich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen und hat es nicht in die nächste Runde geschafft.