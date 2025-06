Chefin schickt zockenden „Wer wird Millionär?“-Fan zu Günther Jauch

Er zockt im Job das Spiel zu „Wer wird Millionär?“ – sowohl in der Arbeitszeit als auch in der Pause. Nun will es ihm seine Chefin heimzahlen und schickt Mitarbeiter René Langen höchstpersönlich zu Günther Jauch.

René Langen arbeitet als Cutter in einer Kölner Social-Media-Agentur und spielt in jeder freien Minute „Wer wird Millionär?“ – und das sogar während seiner Arbeitszeit. Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen sind davon genervt, sondern vor allem seine Chefin. Und diese schwärt auf Rache und schickt ihren Mitarbeiter zum Überraschungs-Special von „Wer wird Millionär?“.

Chefin setzt auf Konfrontationstherapie und schickt Mitarbeiter René zu WWM

Chefin Marei Stanetschek setzt auf Konfrontationstherapie: Ihr Mitarbeiter soll nun zeigen, was er bei „Wer wird Millionär?“ wirklich drauf hat. Mit dem Laptop im Büro betritt sie sein Büro, wie RTL berichtet. „Hier möchte jemand mit dir sprechen“, sagt seine Chefin. Dann blickt er auf ein bekanntes Gesicht – und zwar Günther Jauch! Direkt gegenüber von der Quizmaster-Legende sitzen im Studio zwei seiner Kolleginnen – also dort, wo am liebsten auch René Langen sitzen würde.

Günther Jauch erklärt schließlich per Video-Telefonie, was gerade genau passiert: „Mein Name ist Günther Jauch, ich arbeite bei RTL und mache da eine Sendung, die sie wohl schon einigermaßen beschäftigt, die letzte Zeit.“ Dann stellt der Moderator schließlich klar: „Das geht nicht, dass sie während der Arbeit immer mit der Sendung beschäftigt sind. Verstehen Sie? […] Es ist ja Arbeitszeit.“ Und da René Langen den Arbeitstag hinter sich hat, soll er sich sofort ins bereitgestellte Taxi setzen und zum Studio der Quizshow fahren.

Einige Zeit später saß René Langen schließlich auf dem Ratestuhl und konnte sein Glück kaum fassen. Diese Überraschung ist seinen Kolleginnen und Kollegen gelungen! Doch schon bei der ersten Frage kommt der Kandidat ins Straucheln – ob er scheitert oder tatsächlich mit einem großen Gewinn nach Hause geht?

RTL zeigt das Überraschungs-Special von „Wer wird Millionär?“ am 9. Juni 2025 um 20.15 Uhr.