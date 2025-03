Bürgergeld-Empfänger zahlt keine Rundfunkgebühren – „Hartz und herzlich“-Pascal droht Vollstreckung

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat endlich einen Job. Da er nicht mehr vom Bürgergeld abhängig ist, kommen nun ganz neue Sachen auf den Protagonisten zu – und zwar die Rundfunkgebühren. Nun droht ihm sogar eine Vollstreckung.

Die Protagonisten aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ sind meist arbeitslos und haben deshalb mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Auf Pascal trifft das nicht mehr zu – er hat endlich einen Job gefunden. Da er keine Leistungen mehr vom Jobcenter bezieht, fallen auch wieder die Rundfunkgebühren an. Und das bringt nun mächtig Ärger mit sich.

„Bei dem letzten Stand war das so, dass ich eine Zwangsvollstreckung hatte von den Rundfunkgebühren“

Als er noch Bürgergeld erhalten hat, befreite sich Pascal von den Rundfunkgebühren. „Bei dem letzten Stand war das so, dass ich eine Zwangsvollstreckung hatte von den Rundfunkgebühren. Da war es so, dass zur Sachbearbeiterin vom Vollstreckungsbescheid musste. Sie hat mir gesagt, dass ich eine Rundfunkbefreiung bekommen müsste, weil ich Bürgergeld-Empfänger bin“, sagt Pascal bei „Hartz und herzlich“.

Pascal muss nun einen Dauerauftrag einrichten, damit die Rundfunkgebühren von seinem Konto abgehen. Im Internet informiert sich der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ über den Rundfunkbeitrag und stellt dabei fest: „Wie viele Menschen in ihrem Haushalt leben, spielt keine Rolle.“ Und weiter lässt er verlauten: „Das bedeutet, es ist egal, ob ich das bezahle oder meine Mutter das bezahlt. Hauptsache, jemand hat es bezahlt.“

Zuletzt hatte Pascal viele Probleme mit einer Zahlungsaufforderung der Rundfunkgebühren – das will er nun in den Griff bekommen und nie wieder in eine solche Lage geraten. Pascal muss die Rundfunkgebühren bezahlen – da spielt es auch keine Rolle, wenn andere Familienmitglieder wie Petra oder Selina noch Zahlungen vom Jobcenter beziehen.

Die Familie hatte plötzlich keine Lust mehr, nur zu Hause rumzusitzen. „Wenn ich was finden würde, dann würde ich auch sagen ‚Komm, ich gehe arbeiten.‘ Ist mir lieber als nur daheim rumzuhocken und besser als vor der Glotze zu hocken“, so Petra bei „Hartz und herzlich“. Und etwas später verkündete die Protagonistin dann auch, dass sie einen Job habe – um welche Arbeit es sich dabei genau handelt, hat die Mutter von Pascal jedoch offen gelassen.

