Bürgergeld-Empfänger Pascal aus „Hartz und herzlich“ protzt: „Ich habe mehr erreicht als ihr“

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ lebt vom Staat und hat fast noch nie länger gearbeitet in seinem Leben. Dennoch protzt der Bürgergeld-Empfänger in den sozialen Netzwerken und meint, dass er viel erreicht habe.

Zuletzt hatte Pascal viel Zoff mit seiner Mutter Beate – diese warf ihren Sohn sogar aus der Wohnung heraus. Danach zog der Bürgergeld-Empfänger in einen Krieg mit dem Jobcenter. Denn nachdem er mehrere Maßnahmen abgebrochen hat, stellte sich die Behörde quer – in die missliche Lage hatte er sich selbst gebracht. Und dennoch ist laut seiner Auffassung immer das Jobcenter an allem Schuld.

Pascal trotzt vor Selbstvertrauen, wenn es um das Jobcenter geht – obwohl die Behörde im Recht ist, wollte er gegen diese sogar klagen. Und sogar ein Erpressungsversuch unternahm er gegen das Jobcenter – damit ist der 23-Jährige jedoch gescheitert. Nicht nur bei „Hartz und herzlich“ gibt Pascal einen Einblick in sein Leben, sondern auch in den sozialen Netzwerken.

Pascal über seinen Erfolg: „Leute, ich glaube, ich habe mehr erreicht als ihr“

Bei TikTok plaudert Pascal über alltägliche Dinge. Und macht jetzt dort mit einer Protz-Attacke auf sich aufmerksam. Obwohl er Geld vom Staat bezieht und fast noch nie gearbeitet hat, spricht er über seinen Erfolg. Auf die Frage eines Users, ob er nicht mal arbeiten gehen will, antwortet der Protagonist aus „Hartz und herzlich“: „Leute, ich glaube, ich habe mehr erreicht als ihr.“

Chantal meint, dass ihr Bruder Pascal geistig behindert sei. „Ja du laberst schon oft Schei*e!“, meint seine Schwester. Das will der 23-Jährige jedoch nicht auf sich sitzen lassen: „Dann hätte ich keine 23.000 Follower, wenn ich nur schei*e labern würde!“ Am liebsten würde Pascal seinen TikTok-Kanal weiter ausbauen und dort eine Million-Reichweite erzielen. „Irgendwann gehst du viral und wenn du 99 Follower hast, hast du irgendwann eine Million“, ist Pascal überzeugt. Sein Namensvetter Pascal hat ebenfalls eine Influencer-Karriere bei TikTok angestrebt – jedoch ging er damit gnadenlos baden.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.

