Bürgergeld-Empfänger kauft sich neue Möbel – „Hartz und herzlich“-Pascal investiert „Minimum 100 bis 350 Euro“

Pascal gehört zu den umstrittenen Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Denn er lehnt Arbeit oder Maßnahmen des Jobcenters ab. Nun gönnt er sich trotz Privatinsolvenz eine Shoppingtour und kauft sich neue Möbel.

Der 23-Jährige wurde von seiner Mutter Beate vor die Tür gesetzt. Denn er hat sich weder an der Miete noch an den Kosten für Lebensmittel beteiligt. Seitdem war Pascal obdachlos. Und auch vom Jobcenter erhielt er vorerst keine Unterstützung mehr, nachdem er immer wieder Maßnahmen gar nicht erst angetreten hat oder diese abgebrochen hatte.

Trotz Privatinsolvenz – Pascal kauft sich neue Möbel

Nun hat Pascal wieder ein Dach über den Kopf und konnte erneut bei seiner Mutter Beate einziehen. Mit den Möbeln dort ist er unzufrieden – vor allem das Bett sei ihm zu klein. Deshalb geht er nun in ein Shoppingcenter und will neue Möbel kaufen, wie er bei TikTok ankündigt – und das, obwohl er Privatinsolvenz anmelden musste und mit einem riesigen Schuldenberg zu kämpfen hat.

„Also Minimum 100 bis 350 Euro würde ich ausgeben für das Bett“

Neben einem Bett soll ein Schreibtisch und etwas Deko her. Bei den Kosten zeigt er sich trotz Privatinsolvenz flexibel. „Also Minimum 100 bis 350 Euro würde ich ausgeben für das Bett“, will Pascal dafür ausgeben – die Zuschauer hoffen, dass er Minimum mit Maximum verwechselt hat. „Ich brauche jetzt schon ein großes Bett. Das, was ich habe, ist so klein“, meint der Bürgergeld-Empfänger.

Auf seinem TikTok-Account plaudert Pascal auch aus, dass er auch noch eine neue Couch hat – diese sei für das Zimmer aber viel zu groß und muss deshalb erstmal eingelagert werden. Hausmeister Michael will sich das Ganze anschauen: „Ich hab mir heute mal angeschaut, was für eine Couch er bekommen hat. […]. Die ist ziemlich groß und deswegen habe ich sie jetzt auch eingelagert.“ Unklar ist, woher er das Möbelstück hat. Pascal will unterdessen noch immer eine eigene Wohnung – diese soll vom Jobcenter finanziert werden. Jedoch stellt sich die Behörde noch immer quer.

