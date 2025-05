Bürgergeld-Empfänger Chris aus „Armes Deutschland“ will Porno drehen – Seine Mutter soll ihn schauen

Einer richtigen Arbeit will Chris aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ nicht nachgehen. Stattdessen hat er eine ganz andere Idee – er will nun Pornos drehen und damit Geld verdienen. Seine Mutter soll den Schmuddelfilm sehen.

Chris sorgt in der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ bei den Zuschauern immer wieder für Kopfschütteln. Denn der Bürgergeld-Empfänger hat schon einige fragwürdige Entscheidungen getroffen – so verdient er sich neben dem Bürgergeld mit illegalen Tätigkeiten etwas dazu. Und auch sonst geriet der Protagonist immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und musste sogar schon ins Gefängnis.

„Ich will auf jeden Fall jetzt einen Porno drehen in kürzester Zeit“

Chris macht kein Geheimnis daraus, dass er jegliche Arbeit verweigert. Denn schließlich lässt es sich auf Staatskosten besser leben, wie er offen im TV zugibt. Nun hat er eine ganz neue Idee, um an Geld zu kommen – und zwar will er einen Porno drehen. „Sex macht doch immer Spaß. […] Ich will auf jeden Fall jetzt einen Porno drehen in kürzester Zeit. Ist auch schon alles fix mit der Frau und allem drum und dran“, freut sich der Protagonist aus Duisburg. Er hat bereits Kontakt zu einer Erotikdarstellerin aufgenommen.

Mit Geschlechtsverkehr vor der Kamera will Chris nun durchstarten – und hofft, damit seine Finanzen aufbessern zu können. Seine Mutter ist jedoch skeptisch. „Ich weiß nicht, Christopher. Ob das das Wahre ist?“, fragt sie. Chris sieht das dagegen locker: „Mir ist das scheißegal, was andere sagen oder denken. Ich denke an mich, ich denke an mein Leben. Ich mache, was mich glücklich macht. Ich mache, was mir gefällt.“

Chris zu seiner Mutter: „Zieh dir den Film später rein“

Seine Mutter will wissen, ob ihn das glücklich macht. „Klar macht mich das glücklich. […] Ich spritze ja ab“, gibt der Bürgergeld-Empfänger von sich. Chris will außerdem, dass sich seine Mutter den Porno danach anschaut: „Zieh dir den Film später rein.“ Das lehnt seine Mutter jedoch strikt ab.

Doch nun bekommt Chris jedoch ein großes Problem. Vorher müssen nämlich einige Maßnahmen getroffen werden. Dazu gehört auch die Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten. Dazu besucht der Duisburger einen Arzt. Doch allzu selbstsicher sollte er sich nicht sein, denn schon bald werden die Ergebnisse seiner neuen Karriere im Weg stehen.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.