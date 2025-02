Bürgergeld-Empfänger aus „Hartz und herzlich“ kündigt Job – Pascal hält keine Woche durch

Pascal aus „Hartz und herzlich“ hat endlich einen neuen Job gefunden. Doch der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku hat nicht mal eine Woche durchgehalten – nach nur wenigen Tagen ist der Bürgergeld-Empfänger seine Arbeitsstelle wieder los.

Geldnöte und Armut gehören zum Alltag der Protagonisten von „Hartz und herzlich“. Pascal wollte weg vom Bürgergeld und trat eine Vollzeitstelle an. Eigentlich hätte der Protagonist aus der Sendung kaum glücklicher sein können – doch nach nur wenigen Tagen ist er den Job wieder los. Und andere sollen daran Schuld haben.

„Da kommt die zu mir und mault mich an, wie faul ich wäre!“

Erst kürzlich läutete Pascal in den sozialen Netzwerken das Ende seiner Bürgergeld-Ära ein. Doch nach nur wenigen Tagen hat der „Hartz und herzlich“-Darsteller seinen Job schon wieder gekündigt. Pascal findet, dass er seinen Job in einer Getränkefirma hervorragend gemacht habe – die Abteilungsleiterin sieht das jedoch anders. „Da kommt die zu mir und mault mich an, wie faul ich wäre!“, meint Pascal.

„Wenn mich jemand dumm anmacht, bin ich eine tickende Zeitbombe“

An seinem Nichtstun seien vor allem die Arbeitskollegen verantwortlich. „Keiner von diesem Laden zeigt mir irgendwas!“, so Pascal. Dann eskalierte der Streit so heftig, dass er die Arbeitsstelle einfach verlassen habe: „Wenn mich jemand dumm anmacht, bin ich eine tickende Zeitbombe.“ Er ist dann einfach nicht mehr auf der Arbeit erschienen. „Dann hab ich per E-Mail geschrieben, dass ich mit sofortiger Wirkung kündige“, erzählt Pascal.

Eigentlich wollte Pascal eine Influencer-Karriere starten und mit Videos bei TikTok viele Einnahmen generieren – jedoch reichte das Geld vorne und hinten nicht und war weiterhin auf Bürgergeld angewiesen. Mit einer Vollzeitstelle sollte sich das nun ändern – doch auch der Plan ging schief. Nun muss Pascal wieder Bürgergeld beziehen – zumindest vorerst.

Denn er will nicht mehr auf das Jobcenter angewiesen sein und schaut sich deshalb nach einem „richtigen Job“ um. Er hat tatsächlich ein Vorstellungsgespräch bei einem Lieferdienst und möchte dort im Lager arbeiten. In dem Bereich hat er auch schon Erfahrung – da bleibt nur abzuwarten, ob er diesmal länger als nur eine Woche durchhalten wird.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.