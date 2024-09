BSW-Anhänger verraten: Darum wählen wir wirklich die Wagenknecht-Partei!

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen mit ihren Erfolgen für AfD und BSW haben die politische Landschaft verändert. Nun steht in Brandenburg die nächste Wahl an. KUKKSI hat Menschen in Potsdam befragt, warum sie die Wagenknecht-Partei wählen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht wurde erst in diesem Jahr gegründet – innerhalb von wenigen Monaten erreicht die Partei in den östlichen Bundesländern zweistellige Werte. Das ist ein historisches Ergebnis – in den vergangenen Jahrzehnten hat keine neue Partei innerhalb kürzester Zeit solche hohen Werte eingefahren. Kommt der Zuspruch der Partei, da die Menschen die Ziele der Partei unterstützen oder machen sie aus Ampel-Protest beim BSW ihr Kreuz? Dieser Frage ist KUKKSI nachgegangen.

Deutschland steht vor massiven Problemen – von der Migration, bis hin zu Wohnraum oder auch Waffenlieferungen an die Ukraine. Von der Ampel-Politik sind viele Menschen enttäuscht und wählen deshalb Protestparteien wie AfD und BSW. Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg trat Sahra Wagenknecht in Potsdam auf – der Luisenplatz in der brandenburgischen Hauptstadt war komplett gefüllt. KUKKSI-Reporter Oliver Stangl hat sich unter die Leute gemischt und gefragt, weshalb sie in Potsdam wirklich die Wagenknecht-Partei wählen. Und hier wird deutlich: Die Menschen wählen vor allem BSW, weil sie mit der Ampel-Politik unzufrieden sind.

Darum wählen Brandenburger das BSW

„Ich bin von der Ampel-Politik enttäuscht. Die können abdanken – in den vergangenen Jahren haben SPD, Grüne und FDP nichts auf die Kette bekommen und das Land in eine schwierige Lage gebracht. Die Migrationspolitik ist nur ein Thema davon“, sagt uns Klaus. „Die Waffenlieferungen an die Ukraine müssen endlich gestoppt werden. Olaf Scholz macht genau das Gegenteil“, erklärt uns ein weiterer Wähler aus Potsdam.

„Eine Regierung, die sich regelrecht zerschießt und am Volk vorbei reagiert“

„Eine Regierung, die sich regelrecht zerschießt und am Volk vorbei reagiert – die sind nur mit sich selber beschäftigt. Führungslosigkeit und Uneinigkeit – das ist das, was man mit der Ampel in Verbindung bringt. Die Ampel treibt das Land in den Ruin – dank dieser Politik ist Deutschland international gesehen wahrscheinlich eine Lachnummer“, meint ein Unternehmer. „Das BSW macht es hoffentlich besser – eine Koalition zwischen CDU und Wagenknecht könnte ich mir gut vorstellen“, erzählt uns Sarah.

„Ich will Profis bei der Arbeit sehen und nicht beim Streiten. Was hat die Ampel auf den Weg gebracht? Ein Cannabis-Gesetz. In der Migrationspolitik hat man völlig versagt und über den Haushalt brauchen wir gar nicht erst reden. Deutschland befeuert weiter Kriege, in dem man Waffen liefert – genau das will das BSW nicht und deshalb stehe ich voll hinter den Zielen von Sahra Wagenknecht“, sagt Christine aus Potsdam.

„Ich wähle das BSW, da ich Sahra Wagenknecht aufgrund ihrer Einstellungen schon damals mochte. Auf Bundesebene stehe ich hinter der Partei – jedoch sind wir hier in Brandenburg und es wäre schön, wenn das BSW auch Wahlprogramme für die Länder ausarbeitet. So schlimm, wie die Probleme sind – aber auch hier in Brandenburg gibt es Probleme. Der Wohnraum ist dabei nur eine Sache. Darum kümmert sich keine Partei – auch nicht das BSW“, meint Andreas. Und ein Interessierter meint: „Ich bin unentschlossen, was oder wen ich wähle. Ich finde zwar einige Sachen beim BSW gut, aber eben auch nicht alles.“