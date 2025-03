Brenzlige Situation: „Hartz und herzlich“-Jasmin und Maik bringen sich in Lebensgefahr

Jasmin und Maik aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wollen ihre Wohnung aufhübschen – deshalb sollen neue Lampen her. Doch was dann passiert, dürfte die Zuschauer sprachlos machen: Das Paar bringt sich plötzlich in eine brenzlige Situation.

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ geben die Protagonisten aus den unterschiedlichsten Orten in Deutschland einen Einblick in ihr Leben. Geprägt ist der Alltag oft von finanziellen Sorgen. Denn die meisten Bewohner sind auf Bürgergeld oder andere Sozialleistungen angewiesen.

Einen Einblick in ihren Alltag geben auch Jasmin und Maik. Das Paar hat schon viele Höhen und Tiefen erlebt – immer hautnah dabei sind die Zuschauer. Nun wollen die beiden ihre Wohnung mit neuen Lampen aufhübschen – ein Freund ist den beiden behilflich. Doch dann kommt es zu einer brenzligen Situation.

Der gemeinsame Freund Carsten will Lampen an die Decke anbringen. „Wir sind bisher seit zweieinhalb, fast drei Jahren hier – und haben bisher nicht in jedem Raum eine Lampe“, sagt Jasmin bei „Hartz und herzlich“. Carsten ist handwerklich begabt und deshalb soll dieser die Lampen anbringen. „Ich bin kein Elektriker“, meint er. Der Strom sei laut Jasmin ausgeschaltet.

Strom war beim Montieren von Deckenlampen nicht ausgestellt

Er lässt sich schließlich die Lampe reichen und bringt diese an der Decke an – dann der Schock: Die Lampe flackert! Der Strom war offenbar doch nicht ausgeschaltet – im schlimmsten Fall hätte er einen Stromschlag bekommen können. Denn wenn der Strom beim Montieren einer Lampe nicht ausgeschaltet ist, besteht akute Lebensgefahr. Außerdem besteht eine Brandgefahr durch Kurzschlüsse. „Hast du den Lichtschalter aus?“, fragt er völlig fassungslos. Daraufhin antwortet Maik: „Ja, eigentlich schon, ich weiß nur nicht genau, in welche Richtung der ausgeht.“

Doch es geht alles gut. Anschließend montiert Carsten noch die Hubschrauberleuchte im Kinderzimmer. „Ich habe immer meinem Opa dabei zugeguckt, wie er das gemacht hat – und er war auch kein Elektriker“, meint er. Und schon nach kurzer Zeit leuchten die Lampen in der Rostocker Wohnung von Jasmin und Maik.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ aus Rostock immer dienstags um 20.15 Uhr.