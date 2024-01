B:REAL-Rauswurf: Arielle Rippegather und Melody Haase melden sich zu Wort!

Es ist ein echter Schock für alle Fans von „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“: Gleich vier Stars müssen die RTLZWEI-Serie verlassen! Auch Arielle Rippegather und Melody Haase gehören dazu. Bei KUKKSI haben sich die zwei Ladys jetzt zum Rauswurf geäußert und welche Projekte jetzt in Planung sind.

In der RTLZWEI-Serie „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ werden Geschichten einiger bekannter Reality-Persönlichkeiten erzählt. Ein Kamerateam begleitet die Sternchen bei ihrem turbulenten Leben. Gleich vier Stars sind künftig nicht mehr in der Produktion dabei: Arielle Rippegather, Melody Haase, Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale müssen die Serie überraschend verlassen.

Arielle Rippegather und Melody Haase haben sich jetzt zum Rauswurf geäußert. „Für uns war der Rausschmiss emotional. Denn es war unser Leben und wir hingen an den Geschichten. Wir hätten die Zuschauer gerne weiter mit in unser Leben genommen. Ein solch plötzlicher Rauswurf ist eine Herausforderung – auch finanziell“, sagt Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Auch für Melody Haase kam der Rauswurf mehr als überraschend. „Wir haben uns mit den anderen noch enger angefreundet. Die haben natürlich keine Zeit mehr, weil ihr Leben weiterhin vor der Kamera stattfindet. Es sind menschliche Kontakte, die man vor und hinter der Kamera verloren hat. Es ist sehr schade“, erzählt uns das Ex-DSDS-Sternchen.

Arielle Rippegather und Melody Haase haben einen Podcast

Arielle Rippegather und Melody Haase blicken aber dennoch optimistisch in die Zukunft und haben neue Projekte am Start. In einem Podcast wollen sie die Fans mit in ihren Alltag nehmen. „Wir haben zum Glück unseren Podcast ‚Unecht‘. Dort stürzen wir uns rein und das hält uns auch zusammen. Dort können wir den Zuschauern erzählen, was weiterhin bei uns los ist. Man kann es zwar nicht sehen, aber dafür jeden Sonntag hören“, so Arielle Rippegather.

Das sagt Sender RTLZWEI zum „B:REAL“-Rausschmiss

KUKKSI hat auch beim Sender RTLZWEI nachgefragt, was es mit dem Rausschmiss bei „B.REAL“ auf sich hat. „Bei einem Format wie „B:Real“ sind Änderungen im Cast normal. Wir erzählen aktuelle und echte Geschichten aus dem Leben von Deutschlands Promis. Um das Format spannend zu halten, stehen daher immer mal wieder andere Gesichter im Fokus, doch auch ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern ist in den neuen Folgen fest eingeplant“, erklärte eine Sendersprecherin.