Böhmermann-Folge mit Jurassica Parka: ZDF reagiert auf Eklat

Das ZDF nimmt eine Folge der Show „Böhmi brutzelt“ aus seiner Mediathek. Der Grund: Der Gast der Sendung wurde im Jahr 2023 verurteilt.

Im Jahr 2023 kochte Jan Böhmermann mit Dragqueen „Jurassica Parka“. Die Folge von „Böhmi brutzelt“ ist in der Mediathek jedoch nicht mehr aufzufinden. Denn gegen den Mann hinter der Kunstfigur „Jurassica Parka“ wurde wegen der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt, wie kürzlich bekannt wurde. Auch eine Vorstrafe wegen eines ähnlichen Delikts wurde publik. Diese Tatsache war dem Sender nicht bekannt.

Die Sendung mit der Dragqueen und dem „ZDF Magazin Royale“-Moderator wurde am 12. August 2023 erstmals ausgestrahlt. Wer die Folge der mittlerweile abgesetzten Show in der ZDF-Mediathek sehen will, erhält den Hinweis: „Ups, der von Dir gewünschte Inhalt ist leider nicht verfügbar. (Fehlercode 404).“

„Dem ZDF waren die Vorwürfe zum Zeitpunkt der Produktion und Ausstrahlung nicht bekannt“

„Dem ZDF waren die Vorwürfe zum Zeitpunkt der Produktion und Ausstrahlung nicht bekannt“, teilte der Sender gegenüber Welt mit. Das ZDF teilte außerdem mit, dass die betreffende Folge zuletzt 2023 bei ZDF Neo ausgestrahlt worden sei und daher inzwischen „nicht mehr abrufbar“ sei. Die derzeit älteste noch verfügbare Ausgabe von „Böhmi brutzelt“ stammt vom November 2023 – zu Gast war damals Moderatorin Aminata Belli.

Mario O. war bereits am 18. Oktober 2023 vom Amtsgericht Tiergarten wegen des Verbreitens von kinderpornografischem Material zu 160 Tagessätzen verurteilt worden. Anfang Juli 2025 wurde erneut die Wohnung des Drag-Stars durchsucht.

In der Sendung ging es auch um Vorlesetermine von Dragqueens in Kindergärten. Jan Böhmermann kritisierte die „Re-Politisierung“ von Drag-Lesungen durch rechtspopulistische Politiker und Medien. „Jurassica Parka“ stimmte ihm zu: „Natürlich lesen Dragqueens keine Kinderbücher vor, weil sie Kinder geil finden.“ Dann fügte er noch hinzu: „Ich habe mit Kindern nicht so viele Berührungspunkte, ich bin ein sehr homosexueller Mann.“

Drag-Themen gehörten „nicht zu Kindern unterhalb der Pubertät“

Ex-Familienministerin und Welt-Kolumnistin Kristina Schröder äußerte sich ebenfalls kritisch. Man sollte „generell darüber nachdenken, wie insbesondere die Politik mit dem Thema umgeht.“ Denn Trans- oder Drag-Themen gehörten „nicht zu Kindern unterhalb der Pubertät.“ Die Kochshow „Böhmi brutzelt“ wurde zwischen 2021 und 2024 ausgestrahlt. Jan Böhmermann koche und plauderte mit seinen Gästen.