Komm zu uns: KUKKSI sucht Redakteure in Berlin

Das Internet ist praktisch dein zu Hause, du kennst dich mit Stars total gut aus und liebst es, zu schreiben? Dann komme als Redakteur zu uns und mache das Internet noch etwas schöner. KUKKSI sucht ein Redakteur (w/m/d) in Vollzeit sowie mehrere Online-Redakteure (w/m/d) auf 450 Euro-Basis in Berlin, die unser Team unterstützen.

Wir sind ein Online-Magazin und sprechen User von 12 bis 24 Jahre an. Mit News und Storys zu Stars, YouTubern, Nachrichten, Fernsehen, Style und Body behandelt KUKKSI die Themen, die diese Zielgruppe bewegen.

Täglich liefern wir aus dem Herzen der Hauptstadt die neusten Stories rund um Stars, Sternchen und YouTuber, schreiben über die angesagtesten Trends und wissen, was morgen in den Soaps passiert. Wir sind regelmäßig auf Events, besuchen TV-Shows und sind einer der wenigen deutschen Online-Magazine, welche in der Saison dauerhaft aus und über Mallorca berichten. Wir schreiben nicht nur über die Stars, sondern haben einen direkten Draht zu den Promis und haken nach! Zu uns gehört auch das Magazin PromiPlanet. Das ist genau dein Ding? Dann haben wir hier was für dich: KUKKSI sucht ab dem 1. Oktober oder 1. November 2020 mehrere Online-Redakteure auf 450 Euro-Basis in Berlin!

Das musst du bei uns machen

Du schreibst Artikel, die unsere Zielgruppe interessieren.

Erstellen von Content für uns sowie unsere Kooperationspartner, den man einfach lesen muss.

Du entwickelst eigene Themen-Ideen.

Du hast einen direkten Draht zu den Stars.

Du berichtest von Events.

Du führst Interviews mit den Stars und Sternchen.

Das solltest du mitbringen

Du hast schon mal in einer Redaktion gearbeitet? Das wäre mega cool! Erfahrungen im Journalismus wären wünschenswert.

Ein Tag ohne Handy – unvorstellbar! Ohne Facebook oder Instagram läuft bei dir einfach nichts.

SEO ist für dich kein Fremdwort – du schaffst es, dass deine Texte gut bei Google gefunden werden.

Du kennst dich mit aktuellen Trends aus und weißt, was bei Teenagern angesagt ist.

Du hast ein Gespür für Star-Themen und bist ein TV-Junkie – du weißt also schon heute, was morgen in der Glotze passiert.

Du hast ebenfalls ein großes Interesse an Themen wie Buzz, Online, Lifestyle und Liebe.

Reisebereitschaft! Du hast Bock auf Malle und willst im Sommer unter Palmen am Strand arbeiten? Das kriegst du von uns sogar bezahlt! Und auch sonst: Zu Events müsstest du auch öfter mal in deutsche Metropolen wie Köln, Hamburg oder München.

Das erwartet dich

Ein spannendes und vor allem vielfältiges Themenfeld.

Kollegen, die einfach total cool sind.

Du hast viel Raum für eigene Ideen und Kreativität.

Flexible Arbeitszeiten.

Flache Hierarchien.

Homeoffice möglich.

Du hast Interesse?

Dann können wir es kaum erwarten, dass du in die Tasten haust und uns anschreibst. Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an karriere@kukksi.de.

So läuft das Bewerbungsverfahren während der Corona-Krise ab

Das erste Gespräch werden wir mit dir aufgrund der Corona-Pandemie per Videokonferenz machen. Erst Bewerber, die danach in die engere Runde kommen, treffen wir unter strikten Einhaltung der Hygienemaßnahmen persönlich – auf das übliche Händeschütteln müssen wir dann leider aber verzichten. Und ganz wichtig: Deinen Mund-Nasen-Schutz solltest du nicht vergessen! Solltest du von weiter weg kommen, übernehmen wir die Fahrtkosten zum Gespräch.