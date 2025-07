Bittere Quoten für Oksana und Daniela Büchner – RTLZWEI zieht Konsequenzen

RTLZWEI startete erst kürzlich die Doku-Soaps „Oksana & Family – Alles auf Anfang“ sowie „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“. Doch das Zuschauerinteresse war extrem gering – deshalb zieht der Sender jetzt Konsequenzen.

Die erste Staffel von „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ im vergangenen Jahr startete mit 5,4 Prozent Marktanteil, wie DWDL berichtet. Eigentlich ein ordentlicher Wert – doch danach ging es bergab. Zuletzt erreichte man nur noch einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Umso überraschender war es, dass der Sender direkt eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat.

RTLZWEI bringt Doku-Soaps von Oksana und Daniela Büchner schneller zu Ende

Auch die zweite Staffel will bei den Zuschauern nicht punkten. Die ersten beiden Folgen erreichten nur einen Marktanteil von 2,1 sowie 2,0 Prozent bei den jungen Zuschauern, was deutlich unter dem Senderschnitt liegt. Das bringt nun Konsequenzen mit sich: Zwar zeigt RTLZWEI die zwei restlichen Folgen noch – jedoch auf einem späteren Sendeplatz. Die beiden Episoden werden am kommenden Donnerstag ab 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Das hat auch Auswirkungen auf die Doku-Soap „Oksana & Family – Alles auf Anfang“. Mit 3,4 Prozent Marktanteil war das Zuschauerinteresse zwar etwas höher als bei Daniela Büchner, aber für den Sender ebenfalls nicht zufriedenstellend. Die letzten beiden Folgen der Staffel werden an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr gezeigt. Damit bringt RTLZWEI die beiden Sendungen schneller zu Ende.

In der kommenden Woche am Donnerstag zeigt RTLZWEI dann Wiederholungen von „Bekifftes Deutschland“ und „Aggressives Deutschland“. Eine Woche später läuft dann wie geplant „Mensch Retter – Nachtschicht“.

RTLZWEI nimmt „Die Wollnys“ aus der Schusslinie

Auch bei „Die Wollnys“ gibt es in dieser Woche eine Änderung. Denn eigentlich waren zwei Folgen geplant – der Sender wird jedoch nur eine neue Episode zeigen. Hintergrund ist, dass in direkter Konkurrenz das Spiel zwischen Deutschland und Spanien bei der Frauen-EM läuft. Und zuletzt fuhren die Kickerinnen extrem hohe Einschaltquoten ein. Gegen eine solche Konkurrenz will RTLZWEI keine neuen Folgen versenden. Deshalb laufen am Mittwoch ab 21.15 Uhr Wiederholungen von „Lecker Schmecker Wollny“, „Die Wollnys“ und „Trödeltrupp“.