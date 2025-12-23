Biathlet Sivert Guttorm Bakken (†27) tot in Hotelzimmer aufgefunden

Norwegen trauert um Sivert Guttorm Bakken. Der Biathlet ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Er wurde tot in einem Hotelzimmer aufgefunden.

Er gewann den Weltcup im Massenstart und ging am Sonntag noch beim Rennen in Le Grand-Bornand an den Start. Doch nun ist Sivert Guttorm Bakken plötzlich verstorben, wie der norwegische Biathlon-Verband am Dienstag mitteilte.

Sivert Guttorm Bakken wurde nur 27 Jahre alt

„Der norwegische Biathlon-Verband hat heute von den italienischen Behörden die Bestätigung erhalten, dass der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken (27) aus Lillehammer tot in seinem Hotelzimmer in Lavazè, Italien, aufgefunden wurde“, teilt der Verband in einer Mitteilung mit.

„Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen ihm nahestehenden Personen, sowohl in Norwegen als auch im Ausland. Wir arbeiten mit den italienischen Behörden vor Ort zusammen“, lässt Emilie Nordskar, amtierende Generalsekretärin des Verbandes, laut der Mitteilung verlauten.

Und weiter: „Die Athleten und nächsten Angehörigen werden von Krisenteams und NF-Unterstützungsressourcen betreut. Die Teamkollegen bitten in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre und Ruhe.“

Sivert Guttorm Bakken galt lange als eines der größten Talente des Landes. Sein Weltcup-Debüt feierte er im Jahr 2022. Kurz danach folgte jedoch ein Schicksalsschlag: Der Biathlet erkrankte an einer Herzmuskelentzündung. In der Saison 2024/25 kehrte er im IBU-Cup in den Wettkampf zurück.

Die Anteilnahme ist besonders groß. Sein Teamkollege Vetle Sjåstad Christiansen schreibt bei Instagram: „Du warst wieder da!! Auf der Spitze der Palette, auf der Spitze der höchsten Berge Norwegens und auf der Spitze des Lebens. Je mehr du trainiert hast, desto breiter hast du den Blick geworfen. Du warst die Fassade der Hingabe. Ruhe jetzt in Frieden.“