    KUKKSI exklusiv

    Beziehungs-Zoff: So geht es zwischen Pinar Sevim und ihrem Freund nach „Promi Big Brother“-Exit weiter

    gepostet am

    "Promi Big Brother"-Kandidatin Pinar Sevim
    Joyn / Willi Weber

    Pinar Sevim ist bei „Promi Big Brother“ ausgeschieden. Kurz vor ihrem Einzug in den TV-Knast gab es einen Zoff mit ihrem Freund. Bei KUKKSI hat die Reality-TV-Beauty verraten, wie es um ihre Beziehung steht und dass sie tatsächlich wegen ihrer Augenbrauen die Show vorzeitig verlassen wollte. 

    Neben Christina Dimitriou musste auch Pinar Sevim die SAT.1-Show am 13. Oktober 2025 verlassen. „Mir geht es sehr gut. Ich bin noch etwas müde, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, noch immer wach zu sein. Ich hatte wenig Schlaf“, sagt Pinar Sevim kurz nach ihrem Exit im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Traurig bin ich auf jeden Fall, dass ich schon raus bin. Es sollte halt nicht so sein, aber es ist okay“, fügt sie hinzu.

    Besonders der fehlende Augenbrauenstift war ein riesiges Problem für die bekannte Persönlichkeit. „Das Schlimmste war für mich, dass es so wenig Essen gab und dass mein Augenbrauenstift weggenommen wurde. Zu wenig Schlaf und Essen machen schon was mit einem“, erzählt sie uns.

    Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025
    Pinar Sevim hat heftige Liebeskrise - denkt aber wegen ihrer Augenbrauen über "Promi Big…

    Pinar Sevim wollte „Promi Big Brother“ vorzeitig abbrechen

    Wegen ihrer Augenbrauen hatte Pinar Sevim zumindest kurzzeitig überlegt, „Promi Big Brother“ vorzeitig zu verlassen: „Ich bin da gerade wach geworden und habe unruhig geschlafen. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe nichts mehr gesehen – auch keine Augenbrauen mehr. Ich habe mich dann unwohl gefühlt – durch das wenige Essen und kaum Schlaf war ich an dem Tag einfach überreizt. Dann hatte ich kurz aus dem Moment heraus überlegt, abzubrechen. Ich bin dann aber nicht ausgezogen. Später bin ich dann in die Musterwohnung gekommen und dort habe ich meinen Augenbrauenstift wieder bekommen.“

    So steht es um die Beziehung von Pinar Sevim und ihrem Freund

    Kurz vor ihrem Einzug bei „Promi Big Brother“ gab es einen heftigen Zoff mit ihrem Freund. Pinar Sevim hat bei KUKKSI ausgeplaudert, wie es um ihre Beziehung steht: „Das ist richtig, wir hatten vor meinem Einzug einen Streit. Wir konnten noch nicht wirklich miteinander reden, denn ich war nach meinem Exit erst sehr spät im Hotel. Er kam gerade aus dem Urlaub zurück und war richtig angeschlagen, weil er einige Tage am Flughafen verbringen musste. Wir werden heute miteinander reden. Ich gehe mit einem guten Gefühl an das Gespräch ran.“

    „Ich hatte schon etwas Schiss vor Désirée, dass sie mich in die Mangel nimmt“

    Vor Désirée Nick habe sie etwas Angst gehabt, wie Pinar Sevim offen zugibt. „Ich hatte schon etwas Schiss vor Désirée, dass sie mich in die Mangel nimmt. Vor allem deshalb, weil ich sie davor gefragt habe, ob sie nicht Kannibalistin ist – ich wollte aber Kabarettistin sagen. Ich dachte zuerst, sie nimmt mir das übel. Aber wir hatten eine schöne Zeit am Lagerfeuer. Sie hat ein großes Herz und ist eine liebe Person. Natürlich sagt sie die Wahrheit, aber wir kamen sehr gut zurecht“, verriet die „Promi Big Brother“-Kandidatin.

