„Berlin – Tag & Nacht“: Steht die Beziehung zwischen Emmi und Bruno vor dem Aus?

Ein Streit zwischen Emmi und Bruno bringt die Beziehung in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ins Wanken. Emmi fühlt sich verunsichert, Bruno versteht sie nicht. Erst durch ein Gespräch mit Milla erkennt Emmi ihren Fehler und geht einen Schritt auf Bruno zu. Wie reagiert er?

Emmi gerät am Morgen erneut mit Bruno in einen Streit, als der sich weiter uneinsichtig zeigt und darauf beharrt, Mikes Seitensprung zu Recht verschwiegen zu haben. Emmi ist fassungslos, weil Bruno nicht verstehen will, dass sie dadurch wieder unsicher in der Beziehung geworden ist.

Die Fronten verhärten sich

Als sie erneut ein ruhiges Gespräch mit ihm sucht, verhärten sich die Fronten nur noch mehr, denn nun ist es Bruno, der durch Emmis wiederholte Unsicherheit allmählich an der Beziehung zweifelt. Er weiß nicht, wie er Emmi seine Treue und Sicherheit in der Beziehung noch beweisen soll. Diese sieht daraufhin geschockt ihre Beziehung am seidenen Faden.

Erst durch ein Gespräch mit Milla erkennt sie, dass Bruno nichts falsch gemacht hat und sie an ihrer immer wiederkehrenden Unsicherheit arbeiten muss. Emmi ist erleichtert, als sie und Bruno sich nach einer bewegten Aussprache wieder versöhnen.

Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.