Berlin – Tag & Nacht: Sascha will Toni zurückgewinnen!

Sascha versucht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ verzweifelt, Toni zurückzugewinnen. Doch all seine Bemühungen scheinen völlig vergebens. Vor Leif macht Toni sogar ausdrücklich klar, dass Sascha für sie gestorben ist. Doch der gibt seine Hoffnung so schnell nicht auf.

Sascha versucht immer noch, Toni zurückzugewinnen. Doch er scheitert schnell, als er bei der Planung zu Leifs morgigem Geburtstag helfen will. Er hat zwar einen Plan, Tonis Vertrauen zurückzubekommen, aber der geht leider nicht auf, so dass er Piet überredet, ihm die VIP-Lounge für Leifs Geburtstag zu überlassen.

Sascha scheitert bei Toni

Eine Idee, die bei Toni ebenfalls nicht ankommt und während sie bei Leif klar macht, dass Sascha nie wieder eine Chance bei ihr bekommen wird, schnellt Saschas Hoffnung steil nach oben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.