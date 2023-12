Berlin – Tag & Nacht: Riesige Enttäuschung für Milla!

Milla versucht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, positiv an die bevorstehende Wohnungsbesichtigung zu gehen. Doch der Vermieter fordert zu viel für alte Möbel und sagt sogar später direkt ab. Während Mike die Schuld bei sich selbst sucht, findet Milla Trost bei Emmi.

Milla startet den Tag mit einem Lächeln und versucht, ihre Familie auf die Wohnungsbesichtigung einzustimmen, die sie hoffnungsvoll als ihren möglichen neuen Anfang sieht. Doch die Hoffnung schwindet schnell, als der Vermieter einen unverschämten Preis für die alten Möbel verlangt.

Der Vermieter sagt Milla ab

Ihre Enttäuschung vertieft sich, als der Vermieter ihnen später sogar absagt. Mike, der sich in Selbstmitleid verliert und sich die Schuld an ihrer misslichen Lage gibt, zieht Milla zusätzlich herunter. In ihrem Kummer sucht sie Trost bei Emmi…