Berlin – Tag & Nacht: Paula gesteht Joe ihre Gefühle!

Erst kürzlich ist Joe bei “Berlin – Tag & Nacht” zurückgekehrt. Seitdem hat Paula ihre Gefühle nicht mehr im Griff und Schmetterlinge im Bauch. Nun will sie ihm ihre Gefühle gestehen – wie er darauf wohl reagieren wird?

Der Polterabend von JJ (Julia Jasmin Rühle) und Fabrizio (Fernando Dela Vega) läuft anders als geplant, denn das angehende Ehepaar taucht gar nicht auf. Dennoch hat der Abend auch etwas Gutes, denn Paula (Laura Maack) trifft auf Joe (Lutz Schweigel) und kann sich endlich durchringen, ihre Gefühle zuzulassen.

Paula will Joe eigentlich aus dem Weg gehen

Paula ist verunsichert, als sie spontan zum Polterabend für JJ und Fabrizio eingeladen wird, die überraschend ihre Rückkehr angekündigt haben. Sie hat Angst, dort Joe zu begegnen, dem sie eigentlich noch aus dem Weg gehen wollte. Doch als die beiden sich treffen, klopft Paulas Herz wie wild, und schon bald versucht sie, Joe unter vier Augen ihre Liebe zu gestehen.

Doch immer wieder werden die zwei gestört – erst durch die Hiobsbotschaft, dass JJ und Fabrizio doch noch in Italien bleiben, und dann durch den betrunkenen Ole. Aber schließlich sucht Paula am späten Abend Joe in seinem Hotel auf. Sie überwindet endgültig ihre Angst, lässt ihre Gefühle zu und versinkt glücklich in Joes Armen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.