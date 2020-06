Berlin – Tag & Nacht: Milla hat eine Tochter!

Milla hat bei „Berlin – Tag & Nacht“ der Stadt für einige Wochen den Rücken gekehrt. Nun ist sie wieder ins Loft zurückgekehrt und freut sich riesig, die anderen wiederzusehen. Doch schon bald wartet auf sie eine böse Überraschung.

Um den Kopf frei zu bekommen, hat Milla das Loft für einige Zeit verlassen. Sie brauchte etwas ABstand, um die Geschehnisse der vergangenen Monate zu verarbeiten. Doch kurz nach ihrer Rückkehr folgte der Schock: Die WG’ler zoffen sich mal wieder!

Mit dem ewigen Beef soll endgültig Schluss sein. Deshalb kam Milla auf die Idee, ihre Mitbewohner auf die Dachterrasse einzuladen und eine fette Party zu schmeißen. Danach ging die Clique ins Matrix und feierten ausgelassen. Einige Tage später kam es jedoch zum nächsten zwischenfall: Nach der Affäre mit Basti hat sich Jannes von Emmi getrennt. Seitdem nimmt er wieder Drogen und stand nachts plötzlich sogar am Bett von Emmi, da er Stimmen hörte. Nach dem Liebes-Aus ist die Stimmung erneut im Loft wieder ziemlich angespannt.

Die Tochter von Milla taucht im Loft auf

Es kommt aber alles noch viel schlimmer. Denn bald steht ein Mädchen vor der Tür und behauptet, die Tochter von Milla zu sein. Sie selbst streitet das ab, die Mutter zu sein – und das, obwohl sie weiß, dass das nicht stimmt. Milla will mit ihrer Tochter nichts zu tun haben und versucht sich mit den Planungen zu ihrem Geburtstag abzulenken. Schon nach ihrer Reise war klar, dass Milla ein Geheimnis hat oder beziehungsweise was vorgefallen ist – ob das möglicherweise was mit ihrer Tochter zu tun hat? Und dann stellt sich auch die Frage: Wer ist der Vater ihres Kindes? Das Drama rund um Milla und ihrer Tochter zeigt RTLZWEI ab Ende Juni um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.