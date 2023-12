Berlin – Tag & Nacht: Mike wird von Piet übergangen!

Mike hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ Probleme, sich in seiner neuen Position an der Bar einzufinden. Viel lieber würde er Abläufe verbessern und Anweisungen geben. Doch als sich eine Chance bietet, in eine höhere Position zu kommen, wird er von Piet übergangen.

Mike hat mit seiner neuen Position an der Bar ordentlich zu kämpfen. Immer wieder würde er am liebsten eingreifen, Abläufe optimieren, Mitarbeiter zum effektiveren Arbeiten anhalten oder ein paar strenge Anweisungen machen. Doch Mike ist kein Geschäftsführer mehr und das zu akzeptieren, fällt ihm unendlich schwer. Als sich dann jedoch eine Chance offenbart, wie er sich schneller als erwartet in eine verantwortungsvollere Position arbeiten kann, will er zuschlagen.

Mike würde Sascha am liebsten auflaufen lassen

Doch dann zieht Piet kompromisslos Sascha vor. Dieser begegnet Mike dann auch noch von oben herab. Mike ist so sauer, dass er Sascha am liebsten richtig auflaufen lassen würde. Nur dank Milla schafft er es, einigermaßen ruhig zu bleiben. Gefrustet muss er einsehen, dass er sich unterordnen muss. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.