„Berlin – Tag & Nacht“-Mike: ONS mit Sara – ist mit Milla alles vorbei?

Mike denkt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ständig an Sara. Millas Verführungskünste lassen ihn kalt. Cleo macht ihm kurz darauf eine deutliche Ansage. Mike erkennt: Er muss eine Entscheidung treffen, so schwer es ist. Also trifft er eine Wahl – gegen Sara, für Milla.

Mike ertappt sich immer wieder dabei, dass er an Sara denken muss. So kann er sich auch nicht auf Milla einlassen, als diese sich morgens bemüht, ihn sexy zu verführen. Peinlich berührt geht jeder seines Weges. Getrieben von seinen Zweifeln, ob er seit dem ONS mehr Gefühle für Sara entwickelt hat, sucht Mike sie auf – stößt dabei jedoch auf Cleo, die unumwunden zugibt, in seinen Fehltritt eingeweiht zu sein.

Mike will Sara endgültig vergessen

Streng fordert sie Mike auf, sich auf Milla zu konzentrieren und Sara in Ruhe zu lassen. Als Mike klar wird, dass er es den Frauen in seinem Leben schuldig ist, eine Entscheidung zu treffen, beschließt er, sich nun wieder voll und ganz Milla zuzuwenden und Sara endgültig zu vergessen.

Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.