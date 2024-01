Berlin – Tag & Nacht: Marco hält Jonas in seiner Gewalt!

Von Katy über Jonas‘ Verschwinden alarmiert, bleibt Bruno in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zunächst unbeeindruckt. Als er erfährt, dass Jonas seinen leiblichen Vater sucht, ignoriert er dessen Anruf. Doch dann erreicht ihn Marco, der Jonas offensichtlich gefangen hält.

Bruno ist überrumpelt, als Katy ihm besorgt erzählt, dass Jonas verschwunden ist. Gefrustet nimmt er das jedoch erst mal nicht ernst und macht er ihr klar, dass er sich nicht länger für den Jungen verantwortlich fühlt. Doch als Sina ebenfalls auf der Suche nach Jonas ist, wird auch Bruno langsam unruhig. Von ihr erfährt er, dass Jonas nach seinem leiblichen Vater in Australien suchen will.

Jonas sucht nach seinem leiblichen Vater

Das verletzt Bruno so sehr, dass er Jonas‘ Anruf ignoriert. Er sucht daraufhin Ablenkung in der Arbeit, wo er erneut auf Katy trifft, die noch immer nach Jonas sucht. Als Jonas erneut anruft, geht Bruno diesmal dran. Doch am anderen Ende meldet sich Marco, der Jonas offensichtlich in seiner Gewalt hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.