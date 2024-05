Berlin – Tag & Nacht: Malte wird von der Polizei verhört!

Malte ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ geschockt, als die Polizei in der WG auftaucht und ihn verhören will. Er erfährt, dass Sascha ihn als Angreifer genannt hat und nun verletzt im Krankenhaus liegt. Malte ist am Ende, als ihm bewusst wird, was er angerichtet hat.

Malte ist völlig von den Socken, als gleich in aller Frühe Beamte der Polizei bei ihm in der WG auf der Matte stehen, um ihn zu verhören. Die Polizisten klären ihn auf, dass Sascha schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht wurde und, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hat er auch noch Malte als Angreifer angezeigt.

Malte ist geschockt

Die Nachricht über Saschas Zustand rüttelt den geschockten Malte auf. Wie ein Schlag trifft es ihn und ihm wird klar, welche schwerwiegenden Konsequenzen sein Wutausbruch vom Vortag nach sich zieht… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.