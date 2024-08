„Berlin – Tag & Nacht“: Malte jagt Hochzeitsfeier von Peggy und Joe in die Luft – damit bringt er alle in Gefahr

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kommt es zum Drama: Joe und Peggy feiern gemeinsam mit den besten Freunden ihre dritte Hochzeit nach, die bereits vor einem Jahr stattfand. Was keiner ahnt: Malte will sich dort an Joe zu rächen. Mit einem Knall jagt er die Hochzeitstorte hoch und bringt damit alle in Gefahr.

Joe könnte nicht glücklicher sein. Nachdem er unfreiwillig mit dafür gesorgt hat, dass Malte und Indira von Karla verhaftet wurden, kehrt Malte vermeintlich reumütig in die WG zurück und versöhnt sich mit Joe. Der fiebert seiner anstehenden Hochzeitsnachfeier mit seinen Freunden entgegen. Peggys Zweifel bezüglich Maltes Sinneswandel schiebt er dabei zur Seite. Während Joe zuversichtlich an das Gute in Malte glaubt, plant dieser derweil rachsüchtig, es Joe auf der Party heimzuzahlen.

Er trifft er sich ein letztes Mal mit Indira, die ihm Böller besorgt hat, um die Party wortwörtlich zu sprengen. Joe ist geschockt, als Malte auf der Hochzeitsfeier die Maske fallen lässt, und mit einem Knall die Hochzeitstorte hochjagt. Nach einem kurzen Moment des Triumphes erkennt Malte, dass er zu weit gegangen ist, als sich plötzlich Qualm ausbreitet und Panik ausbricht.

Darum will sich Malte an Joe rächen

Die Rolle Malte wird von Samuel Bartz verkörpert. Der Darsteller hat sich jetzt bei RTLZWEI verraten, wieso sich Malte an Joe rächen will: „Malte möchte sich eigentlich gar nicht wirklich rächen. Ich glaube, das ist eher eine Art „Kleinkind-Situation“: Malte fühlt sich allein und möchte Joes Aufmerksamkeit. Er wurde schon immer von allen allein gelassen und hat sich schon immer unverstanden gefühlt. Durch Joes Handeln ist die einzige Person, von der er sich halbwegs verstanden fühlt, Indira, ins Gefängnis gekommen. Dadurch fühlt Malte sich noch einsamer als vorher, was bei ihm Rachegedanken weckt. Aber eigentlich ist seine Rache ein Hilferuf.“

Hätte er jemals gedacht, dass seine Rolle dazu fähig ist? „Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke, dass die Situation von Malte sehr einzigartig ist. Er hat in letzter Zeit sehr viele negative und schlimme Erfahrungen machen müssen. Das fing an mit der Erpressung im Zusammenhang mit Leif und Toni, es folgten die unglückliche Beziehung mit Chiara und die schlimmen Erfahrungen in Bezug auf Amelie und Sascha, was darin gipfelte, dass Malte fast ins Gefängnis kam. Malte meint es eigentlich gut, wählt aber meist den falschen Weg und fällt immer wieder auf die falschen Leute rein. Für mich persönlich ist sein Verhalten schwierig nachzuvollziehen, aber ich denke, dass Malte aufgrund der vielen Dinge, die auf ihn eingeprasselt sind, inzwischen einen Knacks weg hat“, sagt Samuel Bartz.

Hatte Samuel Bartz selbst schon mal Rachegelüste?

Der Darsteller wurde in dem Interview auch gefragt, ob er als private Person schon mal Rachegelüste hatte. „Tatsächlich nicht. Ich gehe Stress und Schwierigkeiten gern aus dem Weg. Wenn jemand versucht Stress zu machen, wird er ignoriert, blockiert, wie auch immer. Das will ich mir gar nicht geben. Wenn ich mich solchem Stress doch mal stellen muss, versuche ich immer alles freundschaftlich und nett zu lösen, ich stecke auch gerne mal ein. Natürlich sind irgendwo Grenzen erreicht, aber im Großen und Ganzen bin ich gar kein rachelustiger Mensch, auch weil man sich dann viel zu lange in der Vergangenheit aufhält“, erzählt der Serien-Star.

Die Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI am Montag um 19:05 Uhr.