Berlin – Tag & Nacht: Krätze platzt der Kragen!

Krätze hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ keine Lust, seinen Geburtstag zu feiern. Am liebsten würde er einfach nur mit Emmi zuhause chillen. Doch die hat plötzlich andere Pläne und auch Schmidti durchkreuzt Krätzes Vorhaben, als im Kräsch scheinbar der Strom ausfällt.

Krätze ist alles andere als in Geburtstagsstimmung und stellt klar, dass er absolut keine Lust hat zu feiern. Seine Laune sinkt weiter, als Basti ihm in der Schule einen „Spezialauftrag“ erteilt und er die Schmierereien in den Toiletten wegschrubben soll. Als ein Schüler dann seine Arbeit achtlos zunichtemacht, platzt ihm endgültig der Kragen.

Krätze kommt genervt nach Hause

Genervt kommt Krätze nach Hause und freut sich auf Zweisamkeit mit Emmi. Doch die eröffnet ihm, dass sie jetzt andere Pläne hat. Krätze wird ganz schwer ums Herz: Muss er jetzt echt alleine in seinen Geburtstag „feiern“? Geknickt macht er sich auf ins Kräsch, weil dort laut Schmidti Stromausfall ist.

Doch das ist nur ein Vorwand, um ihm zu seiner Überraschungsparty zu locken. Krätze ist gerührt und erleichtert, denn dank seiner Party haben sie sogar noch eine Möglichkeit gefunden, das Kräsch am Leben zu halten – mit Privatveranstaltungen! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.