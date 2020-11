Berlin – Tag & Nacht: Kim will ihr Kind abtreiben!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” war Kim mehrmals schlecht und musste sich übergeben – außerdem war sie auch überfüllig. Daraufhin hatte sie eine böse Vermutung: Erwartet sie etwa ein Kind? Der Schwangerschaftstest ist tatsächlich positiv – für sie bricht damit eine Welt zusammen. Denn das Kind ist nicht von Mike, sondern von Connor.

Kim (Nathalie Bleicher-Woth) ist total down, seit sie weiß, dass sie von Connor (Jakob Grün) schwanger ist. Sie will Mike (Filip Nikolic) die ganze bittere Wahrheit beichten, hat aber Angst, dass sie ihn dadurch verliert. Also schläft sie einfach mit Mike – und zwar, ohne zu verhüten. Damit macht sie alles nur noch schlimmer! Und wie wird Connor darauf reagieren, dass er Vater wird?

Kim ist von Connor schwanger

Kim ist mit den Nerven am Ende, denn sie ist zweifelsfrei durch ihren Seitensprung mit Connor schwanger. Sie hält Mike auf Distanz, denn sie fühlt sich ihm gegenüber unendlich schuldig. Ihr wird klar, dass ein Schwangerschaftsabbruch die einzige Lösung sein kann und sucht ihre Frauenärztin auf. Die macht ihr jedoch klar, dass eine Abtreibung nicht von heute auf morgen durchzuführen ist.

Sie will das Kind abtreiben

Kim aber rennt die Zeit davon, zumal sie nicht weiß, wie lange sie vor Mike geheim halten kann, was mit ihr los ist. Bestärkt durch Emmi, die zufällig hinter ihr Geheimnis kommt, spielt Kim mit dem Gedanken, Mike alles zu gestehen. Aber letztlich ist die Angst, ihn für immer zu verlieren, zu groß. Stattdessen schläft sie mit Mike – und verzichtet wissentlich auf Verhütung, um sich alle Optionen offen zu halten… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.