    „Berlin – Tag & Nacht“: Katy rettet Schmidti und Indira

    gepostet am

    "Berlin - Tag & Nacht" vom 30. Okrober 2025
    RTLZWEI

    Krätze übernimmt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ entspannt das Kräsch, während Schmidti in den Urlaub startet. Doch als die Schlange des Nachbarn ausbüxt und im Laden vermutet wird, droht Chaos – bis Katy mutig zupackt und das Tier fängt. Kneipe gerettet, Urlaub gerettet!

    Krätze übernimmt tiefenentspannt das Kräsch, während Schmidti mit Indira in den Urlaub startet. Gemeinsam mit Udo ist er überzeugt, die Kneipe problemlos zu managen – bis die Schlange des Nachbarn ausbüxt.

    Weil dieser glaubt, das Tier habe sich im Kräsch versteckt, will er die Feuerwehr rufen. Krätze befürchtet jedoch, dass die den ganzen Laden auseinandernimmt, und überlegt mit Udo, die Schlange selbst einzufangen. Doch der Versuch scheitert kläglich. Als schließlich auch noch Schmidti von der Misere erfährt, ist er schon kurz davor, den Flug zu canceln.

    Joe und Peggy bei "Berlin - Tag & Nacht"
    "Berlin - Tag & Nacht": Peggy will sich an Indira rächen!

    Katy erweist sich als Retterin

    In letzter Minute erweist sich jedoch Katy als Retterin der Stunde: Mutig fängt sie die Schlange mit bloßen Händen. Krätze fällt ein Stein vom Herzen – die Kneipe ist gerettet und dem Thailand-Trip von Schmidti und Indira steht nichts mehr im Weg.

    RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ heute um 19.05 Uhr.

