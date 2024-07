„Berlin – Tag & Nacht“: Karla und Joe wollen den Täter von Annika überführen

Die Ermittlungen zum Tod von Annika scheinen in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ im Sande zu verlaufen. Bei einem Einsatz mit Joe schöpft Karla plötzlich aber wieder Hoffnung in dem Fall. Gemeinsam mit Joe will sie das Auto des Täters ausfindig machen und diesen überführen.

Karla will sich wieder ganz auf ihren Job konzentrieren. Sie ist froh und erleichtert, weil sie glaubt, dass Sascha für sein eigenes Seelenheil akzeptiert hat, dass die Ermittlungen zum Tod seiner Schwester in eine Sackgasse geführt haben. Bei einem Einsatz lernt sie zufällig Joe kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb so gut, dass Joe seine Kollegin zu einem Bier einlädt. Dabei erfährt Karla, dass Joe ehemaliger Werkstattbesitzer ist und eine Menge Ahnung von Autos hat.

Karla hat nicht viel in der Hand

Spontan kommt ihr die Eingebung, dass sie mit Joes Hilfe das Auto und dann eventuell den Täter ausfindig machen könnte, mit dem Annika überfahren wurde. Karla ist bewusst, dass sie nicht viel in der Hand hat, dennoch macht sich Optimismus breit, weil sie immerhin einen neuen Ermittlungsansatz hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.