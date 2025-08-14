„Berlin – Tag & Nacht“: Indira erhält eine HIV-Diagnose!

Nach ihrer HIV-Diagnose wird Schmidti von Indira auf Distanz gehalten. Sie schiebt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine Erkältung vor, doch als Schmidti sich extra frei nimmt, wächst der Druck. Schließlich trifft er mit einem Spruch einen wunden Punkt – und Indira gesteht ihm alles.
Indira erzählt Schmidti von ihrem positiven HIV-Test
Aber sie bringt es einfach nicht fertig – bis Schmidti bei ihr mit einem eigentlich lieb gemeinten Spruch ungewollt einen wunden Punkt trifft. Bestürzt erzählt Indira ihm daraufhin von ihrem positiven HIV-Test.
