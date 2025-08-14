Connect with us

    Soaps

    „Berlin – Tag & Nacht“: Indira erhält eine HIV-Diagnose!

    Indira und Schmidti bei "Berlin - Tag & Nacht"
    Nach ihrer HIV-Diagnose wird Schmidti von Indira auf Distanz gehalten. Sie schiebt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine Erkältung vor, doch als Schmidti sich extra frei nimmt, wächst der Druck. Schließlich trifft er mit einem Spruch einen wunden Punkt – und Indira gesteht ihm alles.

    Nach ihrer schockierenden HIV-Diagnose hält Indira in ihrer Überforderung Schmidti auf Distanz und schiebt eine Erkältung vor. Als Schmidti sich jedoch extra freinimmt, um sich liebevoll um seine erkrankte Freundin zu kümmern, gerät leider Indira nur noch mehr unter Druck, ihm die Wahrheit zu sagen.

    Indira erzählt Schmidti von ihrem positiven HIV-Test

    Aber sie bringt es einfach nicht fertig – bis Schmidti bei ihr mit einem eigentlich lieb gemeinten Spruch ungewollt einen wunden Punkt trifft. Bestürzt erzählt Indira ihm daraufhin von ihrem positiven HIV-Test.

    Indira und Peggy bei "Berlin - Tag & Nacht"
    "Berlin - Tag & Nacht": Drogen-Eklat! Peggy will Indira anzeigen

    Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

