Berlin – Tag & Nacht: Hiobsbotschaft für Chiara!

Chiara ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ geschockt, als Piet eine neue Meisterin einführt. Sie hält das für einen Plan gegen Sami und agiert dagegen, bis die Neue resigniert kündigt. Chiaras Triumph wird jedoch getrübt, als Piet ihr seine eigentlichen Pläne verrät.

Chiara kann es kaum glauben, als Piet unerwartet eine neue Friseurmeisterin vorstellt, die Samis Platz einnehmen soll. Weil sie überzeugt ist, dass dies nur ein weiterer Versuch ist, Sami loszuwerden, setzt Chiara alles daran, der neuen Meisterin das Leben schwer zu machen. Sie stellt ihr Hindernisse in den Weg, wo immer sie kann, und schafft es schon bald, dass die Neue resigniert und ihren Job an den Nagel hängt.

Piet konfrontiert Chiara mit der Wahrheit

Triumphierend glaubt Chiara nun, alles richtig gemacht zu haben – bis Piet sie mit der Wahrheit konfrontiert. Er wollte ihr im Grunde nur helfen und hatte sogar vor, ihr seine Anteile an der Schnitte zu übertragen. Er hatte wirklich große Pläne mit ihr. Nun zweifelt er allerdings an ihrer Reife und Professionalität. Chiara erkennt schockiert ihren Fehler und bereut, dass sie eine so große Chance durch ihre voreiligen Handlungen verspielt hat. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.