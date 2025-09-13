Connect with us

    „Berlin – Tag & Nacht“ feiert Jubiläum: Das waren die sechs dramatischsten Szenen

    "Berlin - Tag & Nacht" Gruppe
    RTLZWEI / Andreas Zitt

    Am 12. September feierte die RTLZWEI-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ ihr 14-jähriges Jubiläum. In den über 3.500 Folgen gab es viele lustige Momente, aber natürlich auch viele Dramen.

    Seit 14 Jahren fesselt „Berlin – Tag & Nacht“ die Fans mit dramatischen Geschichten an den Fernseher – von tragischen Unfällen, Albtraum-Hochzeiten oder sogar einer Geiselnahme war alles dabei.

    Das waren die dramatischsten Momente bei BTN

    #1848 Das Hausboot brennt

    Jörn aus "Armes Deutschland"
    "Armes Deutschland"-Jörn seit 18 Jahren arbeitslos: "Mein längster Job ging sechs Monate"

    Schmidti (Alexander Freund) bemerkt auf dem Hausboot Rauchgeruch und sucht nach der Ursache. Aus Versehen schließt er sich dabei im brennenden Heizungsraum ein. Auf dem Weg nach draußen wird er durch den vielen Rauch ohnmächtig und fällt zu Boden. Wird er die Flammen überleben? Sabrina (Nina Menke) erkennt, dass Schmidti sich noch auf dem Hausboot befindet. Ohne nachzudenken rennt sie ins Boot und kann Schmidti in letzter Minute vor den Flammen retten.

    #2000 Unfall Peggy

    Peggy (Katrin Hamann) gesteht ihrem Verflossenen Joe (Lutz Schweigel) ihre Liebe, aber Joe reagiert zunächst abweisend. Dann wird auch ihm klar, dass er für Peggy mehr empfindet und er will ihr sagen, dass er noch Gefühle für sie hat. Doch er kommt zu spät: Peggy hatte einen schweren Unfall und Joe muss um ihr Leben fürchten. Zum Glück können die Fans aufatmen: Peggy überlebt den Unfall und die beiden versöhnen sich.

    #2177 Geiselname Toni

    Lara (Julia Marie Böhm) ist immer tiefer in die rechte Szene abgerutscht und betritt die Schule mit einer Schusswaffe. Denn Lara macht ihre Mitschülerin Toni (Katharina Kock) dafür verantwortlich, dass ihr Bruder im Knast sitzt und Toni dadurch auch Laras Leben zerstört hat. Um sich zu rächen, stürmt Lara das Klassenzimmer und nimmt Toni als Geisel. Während die Schule evakuiert wird, bangen Toni und ihre Freunde um Tonis Leben. Ein Anruf ihres Bruders kann Lara im letzten Moment zur Vernunft bringen und Toni kommt frei.

    #2091 Milla im Gefängnis

    Milla (Liza Waschke) ist in U-Haft, weil sie unter Verdacht seht ihren Ex-Mann Leon getötet zu haben. Am harten Knast-Alltag droht Milla zu zerbrechen, vor allem Mitinsassin Barbara macht ihr das Leben zur Hölle. Als Milla Kopfschmerzen hat, ist Barbara sofort zur Stelle und nutzt die Gelegenheit schamlos aus. Statt Schmerztabletten verabreicht sie Milla Drogen und belästigt sie anschließend. Als Milla die Hoffnung auf Freiheit schon aufgeben hat, wird sie plötzlich entlassen wird, denn Leon wurde lebend gesichtet.

    #2529 Hochzeit Paula & Joe 

    Die Hochzeit auf der Ranch sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, stattdessen kommt es zu einem Albtraum. Denn Theo (Ranndy Frahm) ist die Beziehung und das Glück von Paula (Laura Maack) und Joe (Lutz Schweigel) schon lange ein Dorn im Auge. Ungeahnt taucht er auf der Hochzeit auf, nimmt Olivia als Geisel und bedroht die Gäste mit einer Schusswaffe. Als er wild um sich schießt, wird Joes Tochter Hanna (Anne Wünsche) getroffen und bricht blutend zusammen. Glücklicherweise gibt es noch am selben Abend Entwarnung: Hanna wird überleben. Ein dramatischer Höhepunkt der letzten Jahre.

    #2899 Beerdigung Hope

    Trauriger war es bei „Berlin – Tag & Nacht“ selten: Milla (Liza Waschke) schließt Mike (Filip Nikolic) in ihrer Trauer um ihre verstorbene Tochter Hope komplett aus. Dieser muss sich allein an die Planung der Beerdigung machen, zu der Milla nicht mitkommt. Mike versucht auch ohne Milla auf der Beerdigung stark zu bleiben. Doch am Grab holen ihn seine Gefühle ein, weinend bricht er zusammen. Erst Joe gelingt es, ihn ein wenig aus seinem emotionalen Loch zu holen.

    RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19.05 Uhr.

