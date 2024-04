Berlin – Tag & Nacht: Emmi will endgültig einen Schlussstrich ziehen!

Emmi kann in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mehr. Als sie erfährt, dass das Kräsch vorerst zu bleibt und nichts mehr da ist, verzweifelt sie. Trotz Schmidtis Kämpferwillen überlegt Emmi, ob es nicht vielleicht besser wäre, aufzugeben und das Feld für Piet zu räumen.

Emmi wird’s langsam alles zu viel. Als der Kammerjäger verkündet, dass das Kräsch noch länger geschlossen sein wird und die Lagerbestände dahin sind, macht sich bei Emmi Verzweiflung breit. Sie hadert, wie lange sie den Kleinkrieg mit Piet noch durchhalten können.

Ist der Kampf von Emmi längst verloren?

Vielleicht sollten die das Feld räumen, bevor sie komplett ruiniert sind. Schmidti will davon nichts hören, auch wenn Piet am längeren Hebel sitzt, sie müssen kämpfen! Doch in Emmi festigt sich die Überzeugung, dass man wissen sollte, wann es besser ist aufzugeben, weil der Kampf schon verloren ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.