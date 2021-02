Berlin – Tag & Nacht-Emmi: Macht Krätze ihr einen Antrag?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Emmi mit Krätze geschlafen. Doch dann stand vor einigen Wochen plötzlich wieder Jannes vor der Tür – die beiden kamen sich näher. Dann hat er behauptet, dass Krätze niemals Emmi glücklich machen könne.

Krätze (Marcel Maurice Neue) fühlt sich von Jannes (Benjamin Mittelstädt) herausgefordert, nachdem der behauptet hat, dass er Emmi (Denise Duck) niemals glücklich machen könne. Um das Gegenteil zu beweisen, organisiert Krätze ein Candlelight-Dinner mit allen Schikanen. Wie wird Emmi reagieren?

Emmi ist noch immer über den Abschied von Jannes traurig

Krätze bekommt morgens mit, wie Emmi noch immer Jannes‘ Abschiedsbotschaft nachhängt. Ihn selber wurmt dabei vor allem Jannes‘ Behauptung, dass er, Krätze, Emmi nie wird glücklich machen können. Deshalb setzt Krätze sich in den Kopf, Emmi nicht einfach nur glücklich zu machen – sondern zur glücklichsten Frau Berlins. Während Emmi im Gespräch mit André reflektiert, wie beruhigt sie ist, dass sie nach Jannes‘ Rückkehr nach Thailand jetzt in Ruhe mit Krätze neuanfangen kann, drückt dieser aufs Gas und bereitet für Emmi ein romantisches Candlelight-Dinner vor.

Krätze geht vor ihr auf die Knie

Emmi ist am Ende völlig überwältigt und weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie kommt aber auch nicht dazu, Krätze zu fragen, was das alles soll. Plötzlich geht er vor ihr in die Knie… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.