    „Berlin – Tag & Nacht“: Die Affäre von Mike und Sara fliegt auf

    gepostet am

    Mike und Sara bei "Berlin - Tag & Nacht"
    RTLZWEI

    Milla ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ enttäuscht, als Mike ihr nicht beim Aufbau hilft – und hat keine Ahnung, dass er stattdessen Sara trifft. Peggy vermutet eine Affäre, doch Milla glaubt an Mikes Ehrlichkeit. Bis Valentina ihn überführt und er eine Beichte ablegt. 

    Milla ist enttäuscht, als Mike keine Zeit hat, ihr beim Aufbau eines Möbelstücks zu helfen – nicht ahnend, dass der sich stattdessen heimlich mit Sara trifft. Doch als Peggy einen Verdacht hat und vor Milla äußert, dass zwischen Mike und Sara was laufen könnte, will die das nicht wahrhaben.

    Valentina überführt Mike

    Dennoch lässt ihr der Gedanke keine Ruhe, und sie fühlt Mike auf den Zahn. Als der jedoch erneut beteuert, erstmal Single bleiben zu wollen, glaubt Milla ihm das. Selbst als Peggy weiter skeptisch ist, beharrt Milla stur darauf, dass Mike sie nicht anlügt – während der von Valentina überführt wird und ihr gestehen muss, dass er eine heimliche Beziehung mit Sara führt.

    Mike und Sara bei "Berlin - Tag & Nacht"
    "Berlin - Tag & Nacht"-Mike: ONS mit Sara - ist mit Milla alles vorbei?

    Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

