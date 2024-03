Berlin – Tag & Nacht: Desaster für Franzi!

Franzi ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ euphorisch wegen ihres Workshops unter dem Motto „Finde deine innere Göttin“, auch wenn Schmidti sich darüber lustig macht. Doch dann kommt es zu einem Eklat zwischen zwei Teilnehmerinnen und der Workshop endet im Desaster.

Franzi fiebert euphorisch ihrem neuen Workshop „Finde deine innere Göttin“ entgegen und lässt sich nicht von Schmidti entmutigen, der sich über das Thema lustig macht. Entschlossen, sich durchzusetzen, weist sie ihn zurecht und taucht mit voller Leidenschaft in die Vorbereitung ein. Ihre Begeisterung wird jedoch jäh gebremst, als es zum unerwarteten Eklat zwischen zwei Teilnehmerinnen kommt.

Franzi will die Situation beruhigen

Trotz Franzis Bemühungen, die Situation zu beruhigen, endet der Workshop in einem Desaster. Zutiefst deprimiert zweifelt Franzi an ihrer Fähigkeit, solche Veranstaltungen zu leiten. Doch in diesem Moment überrascht Schmidti sie mit einer liebevollen Geste. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht".