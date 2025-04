„Berlin – Tag & Nacht“: Chiara macht Indira eine Ansage

Chiara macht Indira in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine Ansage, doch nach einem Haarfärbe-Unfall eskaliert die Lage. Peggy fürchtet Ärger und gerät mit Chiara aneinander. Tatsächlich: Schmidti sieht Peggy als Schuldige und wirft ihr vor, Chiara gegen Indira aufzuhetzen.

Chiara macht Indira morgens eine Ansage, dass sie sie für eine falsche Schlange hält. Sie muss Peggy aber versprechen, dass sie fortan die Füße still hält, weil diese nicht noch mehr Stress will. Natürlich schlägt Indira kurz darauf in der Schnitte auf, weil sie angeblich geschminkt werden will.

Peggy ist stinksauer auf Chiara

Als es dann zu einem Haarfärbe-Unfall kommt, ist Chiara sicher, dass Indira dahintersteckt – und flippt aus. Peggy ist stinksauer auf Chiara, denn sie glaubt, dass das in der WG irgendwie auf sie zurückfallen wird. Und so ist es auch: Schmidti schlägt in der Schnitte auf und wirft Peggy vor, nun auch noch Chiara gegen Indira aufzuhetzen.

Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.