Berlin – Tag & Nacht: Amelie verliert das Bewusstsein!

Nachdem Bruno in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ihren freien Tag von Amelie nimmt und sie für einen Cateringauftrag heranzieht, hat sie genug. Während sie am Abend im Möllers aufräumt und ihrem Ärger Luft macht, verliert sie jedoch plötzlich das Bewusstsein.

Amelie ist verärgert und vermutet, dass Bruno aus Rache ihren freien Tag absagt, um sie für einen Cateringauftrag einzuteilen. Sein übertriebenes Anschreien wegen einer absoluten Kleinigkeit bringt ihr Fass schließlich zum Überlaufen. Als sie sich später allein im Möllers ums Aufräumen kümmern soll, macht sie ihrem angestauten Frust bei Sina Luft.

Der Kreislauf von Amelie sackt zusammen

Doch in diesem Moment sackt ihr der Kreislauf scheinbar aus heiterem Himmel in den Keller und sie verliert das Bewusstsein. Was ist da los? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.