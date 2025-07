„Berlin – Tag & Nacht“: Amelie hat eine böse Vorahnung

Amelie hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine böse Vorahnung, als ein dubioser Putztrupp auftaucht – und liegt richtig: Piet will aufs Hausboot ziehen, ausgerechnet in ihre Kabine. Amelie muss in Sinas Kabine. Zu allem Übel schmeißt Piet auch noch eine Einweihungsparty.

Amelie traut dem Braten nicht, als ein Typ, der konspirativ mit Piet im Matrix abhing, plötzlich mit einer Putzkolonne auf dem Hausboot aufschlägt und in Piets Auftrag einen Großputz dort vornehmen will. Im Gegensatz zu Amelie, die dahinter einen Geheimplan wittert, glauben Chiara und Krätze nicht, dass Piet irgendetwas im Schilde führt.

Gibt sich Amelie geschlagen?

Allerdings werden sie eines Besseren belehrt, als Piet mit Sack und Pack gedenkt einzuziehen – und zwar ausgerechnet in Amelies Kabine. Die verbarrikadiert sich dort, bis Krätze ihr gut zuredet und sie sich schließlich geschlagen gibt. Amelie muss in Sinas alte Kabine ziehen. Zu allem Übel will Piet auch noch seinen Einzug feiern, was die Mitbewohner wohl oder übel mitmachen.

Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.