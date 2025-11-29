Connect with us

    TV

    Nach Rundfunkreform: So geht es mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ weiter

    gepostet am

    Florian Silbereisen
    MDR / ARD / JürgensTV / Dominik Beckmann

    Florian Silbereisen läutet mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ die besinnliche Zeit ein. In der Show sorgen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler für Weihnachtsstimmung. Der MDR-Intendant hat in der Sendung eine frohe Botschaft verkündet, welche das Herz von Fans höher schlagen lässt

    Bereits zum 20. Mal läuft das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD. Bereits seit 2004 wird die Show traditionell am Samstag vor dem ersten Advent ausgestrahlt – so auch in diesem Jahr.

    Diesmal sind unter anderem die Schlagerstars Andrea Berg, Howard Carpendale, Stefanie Hertel, Ross Antony, Andy Borg und Semino Rossi dabei. Nicht fehlen darf natürlich auch Ella Endlich, welche den Song „Küss mich, halt mich, lieb mich“ basierend auf der Titelmelodie des Filmklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ präsentiert.

    Maus-Figur in Köln
    Nach Brandanschlag: Angebrannte Maus wird mit Pflastern versorgt - so geht es mit der Figur weiter

    Vanessa Mai präsentiert ihre englischsprachige Weihnachtsballade „Christmas in this Room“. Im Gespräch mit Florian Silbereisen hat die Sängerin verraten: „Ich durfte dieses Jahr den Amazon-Music-Weihnachtssong singen. Ihn darf ich später auch noch hier singen. Das freut mich sehr. Es ist gegen Ende des Jahres ein unglaubliches Highlight, das ich erleben darf. Es ist eh verrückt, was dieses Jahr alles passiert ist. Deswegen ein Dankeschön an alle, die mich begleitet haben. Es war einfach eine unglaubliche Reise.“

    MDR-Intendant verkündet: Auch 2026 gibt es das „Adventsfest“

    Während der Live-Show verkündete MDR-Intendant Ralf Ludwig im Gespräch mit Florian Silbereisen eine frohe Nachricht für alle Fans. Denn er hat bestätigt, dass es auch im kommenden Jahr eine neue Ausgabe vom „Adventsfest der 100.000 Lichter“ geben wird. Das ist nicht selbstverständlich, denn es wurde erst kürzlich die Rundfunkreform beschlossen – demnach müssen ARD und ZDF sparen. Und die Shows mit Florian Silbereisen gehen ordentlich ins Geld.

    Das „Adventfest der 100.000 Lichter“ zählt zu den beliebtesten Weihnachtsshows im deutschen Fernsehen. In der Sendung gibt es mehrere Traditionen – so beispielsweise auch die Adventsgeschichte. Diese durfte diesmal Schauspielerin Simone Thomalla vorlesen.

