Befürchtet Claudia Obert erneutes Mobbing bei „Promis unter Palmen“?

Die Skandal-Show kehrt auf die Bildschirme zurück: SAT.1 schickt eine neue Staffel von „Promis unter Palmen“ ins Rennen. Befürchtet Claudia Obert erneutes Mobbing in dem Format?

Bereits im Jahr 2020 wirkte Claudia Obert bei „Promis unter Palmen“ mit – damals hatte es die Reality-TV-Ikone jedoch alles andere als leicht. Denn sie wurde von den Mitstreitern so heftig beschimpft, dass die Modedesignerin das Format verlassen hat.

Dennoch kehrt Claudia Obert in das Format zurück und nimmt wieder bei „Promis unter Palmen“ teil. Hat sie Angst, dass sich die Geschichte von damals wiederholen könnte? „Also, wenn man in solche Formate geht, muss man mit allem rechnen, auch mit verbalen Entgleisungen. Das ist das Geschäft“, erklärte die 63-Jährige in einem Interview mit dem Stern.

So denkt Claudia Obert über ihr Zeit damals bei „Promis unter Palmen“

Und denkt Claudia Obert manchmal an die Zeit damals bei „Promis unter Palmen“ zurück? „So schlimm war das nicht. Ich lebe ja noch. Das ist sowas wie, sagen wir, ‚usual business‘. Das darf man nicht so eng sehen“, erzählt sie.

Dann verrät Claudia Obert auch, dass sie sehr selbstbewusst ist und ihr wüste Beschimpfungen nichts anhaben können: „Mein Leben ist so erfolgreich und so angenehm. Ich bin der Boss. Und wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt, dann muss man halt mit allem rechnen.“

Würde Claudia Obert diesmal etwas anders machen wollen? „Wenn man in solche Formate geht, dann lässt man das alles auf sich zukommen. Das ist wie das richtige Leben. Wenn man heutzutage vor die Tür geht, muss man ja auch damit rechnen, dass man angegriffen wird. Ich habe schon so viele Formate mitgemacht. Mein Mindset ist immer: Es gibt eine linke Grenze und eine rechte Grenze, aber man muss mit allem rechnen“, so die Modesdesignerin.

Was war damals passiert? Bei „Promis unter Palmen“ bekam Claudia Obert alles von ihren Mitstreitern ab. Carina Spack nannte sie damals eine H*re und warf ihr an den Kopf: „Weißt du, was wir alle haben, was du nicht hast? Jemanden zu Hause, der sich auf einen freut.“ Matthias Mangiapane wollte Gegenstände aus ihrer Kosmetiktasche das Klo herunterzuspülen. Die Zuschauer waren fassungslos – und nicht nur die Promis, sondern auch SAT.1 kassierten einen Shitstorm.