    TV

    „Bauer sucht Frau“: Überraschendes Liebes-Comeback bei Hans und Elke

    gepostet am

    Hans und Elke aus "Bauer sucht Frau"
    RTL / Markus Nass

    Für die Fans war diese Neuigkeit überraschend: Elke und Hans haben sich nach der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“ getrennt. Nun sind die beiden wieder vereint und feiern ihr Liebes-Comeback.

    Sie galten als einer der Traumpaare bei „Bauer sucht Frau“ – doch nach der Show kam das plötzliche Liebes-Aus. „Elke und ich haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Trotz unserer Liebe und Verbundenheit gibt es unüberwindbare Themen, die eine gemeinsame Zukunft als Paar nicht mehr möglich machen“, hieß es damals in einem Instagram-Post.

    „In der überaus schönen Zeit, die wir miteinander verbringen durften, können wir es nicht wirklich greifen, dass es uns nicht vergönnt ist, trotz vieler Gemeinsamkeiten auf Dauer unseren Weg zu finden“, teilten sie damals in dem Statement weiter mit. Den genauen Grund für das Liebes-Aus haben Hans und Elke nicht verraten.

    Olaf aus "Bauer sucht Frau International"
    "Bauer sucht Frau International"-Olaf: Traurige Enthüllung über den Tod seiner Frau

    Hans und Elke aus „Bauer sucht Frau“ sind wieder vereint

    Doch nun gibt es eine Überraschung: Hans hat in dem sozialen Netzwerk einen Schnappschuss mit Elke geteilt. Die beiden haben wieder zueinandergefunden und geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Auf dem Foto kuschelt sich Elke an den Pferdewirtschaftsmeister und beide strahlen über beide Ohren. Außerdem ist auch ein Schild mit der Aufschrift „Love“ sehen.

    Die Fans freuen sich riesig für Hans und Elke. „Wie schön, würde mich sehr freuen, wenn eure Liebe wieder zusammengefunden hat. Ihr seid so ein schönes, sympathisches Paar“, schreibt ein User. „Manche Verbindungen zerreißt nicht mal das Leben, sie ruhen nur eine Weile, um dann noch stärker zurückzukommen“, heißt es in einem anderen Kommentar.

    Für die meisten Fans ist das Liebes-Comeback eine schöne Nachricht. Und bestimmt werden noch weitere Schnappschüsse folgen. Es bleibt nur abzuwarten, ob die beiden Kandidaten aus „Bauer sucht Frau“ auch verraten, wie sie ihr Liebe gerettet haben.

