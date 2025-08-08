Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Bauer sucht Frau“-Paul und Anna verkünden ihre Trennung

    gepostet am

    Anna und Paul aus "Bauer sucht Frau"
    RTL

    Anna und Paul lernten sich im Jahr 2024 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen. Zwischen den beiden hat es gefunkt – doch nun ist alles aus: Die beiden haben ihre Trennung verkündet.

    Es war ein etwas holpriger Start. Zwar haben sich Paul und Anna bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt – gefunkt hat es jedoch erst nach den Dreharbeiten. Denn beim Scheunenfest hatte sich Paul eigentlich für Sarah entschieden. Die Romanze ging jedoch schnell in die Brüche und Paul meldete sich schließlich bei Anna.

    „Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen“

    Doch jetzt haben die beiden ihre Trennung verkündet. „Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen. Unsere Charaktere und Vorstellungen vom Alltag waren am Ende leider doch zu unterschiedlich“, heißt es in einem gemeinsamen Statement bei Instagram.

    Olaf und Anna bei "Bauer sucht Frau International"
    "Bauer sucht Frau International": Liebes-Aus bei Olaf und Anna

    Eine Schlammschlacht gebe es jedoch nicht – zwar gehen die beiden getrennte Wege, wollten aber weiterhin Freunde bleiben: „Wir bleiben weiter in freundschaftlichem Kontakt und wir werden unsere gemeinsame Zeit für immer in guter Erinnerung behalten.“ Genaue Gründe für das Liebes-Aus hat das einstige Traumpaar jedoch nicht verraten.

    Dabei sah bei den beiden bisher alles gut aus. Denn zunächst führten Anna und Paul eine Fernbeziehung – nach rund sechs Monaten ist sie zu ihm auf den Hof gezogen. „Ich bin hierhergezogen, weil wenn man sich nur alle zwei Wochen sieht, da vermisst man sich halt trotzdem. Und man kann sich nicht so kennenlernen, wie wenn man sich jetzt täglich sieht“, sagte Anna damals.

    Weiter betonte die Kandidatin aus „Bauer sucht Frau“: „Ich bin wirklich glücklich, dass ich den Schritt gewagt habe und ich freue mich, wenn wir ins Haus umziehen können.“ Umso überraschender dürfte jetzt die Trennung für die Fans kommen. Das Paar bittet ihre Community, von Spekulationen zu den möglichen Trennungsgründen abzusehen.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023