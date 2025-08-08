„Bauer sucht Frau“-Paul und Anna verkünden ihre Trennung

Anna und Paul lernten sich im Jahr 2024 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen. Zwischen den beiden hat es gefunkt – doch nun ist alles aus: Die beiden haben ihre Trennung verkündet.

Es war ein etwas holpriger Start. Zwar haben sich Paul und Anna bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt – gefunkt hat es jedoch erst nach den Dreharbeiten. Denn beim Scheunenfest hatte sich Paul eigentlich für Sarah entschieden. Die Romanze ging jedoch schnell in die Brüche und Paul meldete sich schließlich bei Anna.

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen“

Doch jetzt haben die beiden ihre Trennung verkündet. „Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen. Unsere Charaktere und Vorstellungen vom Alltag waren am Ende leider doch zu unterschiedlich“, heißt es in einem gemeinsamen Statement bei Instagram.

Eine Schlammschlacht gebe es jedoch nicht – zwar gehen die beiden getrennte Wege, wollten aber weiterhin Freunde bleiben: „Wir bleiben weiter in freundschaftlichem Kontakt und wir werden unsere gemeinsame Zeit für immer in guter Erinnerung behalten.“ Genaue Gründe für das Liebes-Aus hat das einstige Traumpaar jedoch nicht verraten.

Dabei sah bei den beiden bisher alles gut aus. Denn zunächst führten Anna und Paul eine Fernbeziehung – nach rund sechs Monaten ist sie zu ihm auf den Hof gezogen. „Ich bin hierhergezogen, weil wenn man sich nur alle zwei Wochen sieht, da vermisst man sich halt trotzdem. Und man kann sich nicht so kennenlernen, wie wenn man sich jetzt täglich sieht“, sagte Anna damals.

Weiter betonte die Kandidatin aus „Bauer sucht Frau“: „Ich bin wirklich glücklich, dass ich den Schritt gewagt habe und ich freue mich, wenn wir ins Haus umziehen können.“ Umso überraschender dürfte jetzt die Trennung für die Fans kommen. Das Paar bittet ihre Community, von Spekulationen zu den möglichen Trennungsgründen abzusehen.