„Bauer sucht Frau“-Kerrin: Ernste Worte über die Fernbeziehung mit Bastian – „Erfordert mehr als nur Mut“

Zwischen Bastian und Kerrin hat es bei „Bauer sucht Frau“ gefunkt. Die beiden führen jedoch eine Fernbeziehung – diese gestaltet sich nicht immer einfach. Nun schlägt die 28-Jährige ernste Worte bei Instagram an.

Schnell war klar: Zwischen „Bauer sucht Frau“-Kandidat Bastian (25) und Kerrin (28) stimmt die Chemie. Die Zuschauer zweifelten jedoch, ob die Beziehung eine Chance habe. Denn die beiden trennt eine Distanz von rund 530 Kilometern. Doch das Paar beweist das Gegenteil: Nach den Dreharbeiten führen die beiden eine Fernbeziehung und diese scheint perfekt zu funktionieren – dennoch sei es nicht immer einfach, wie Kerrin jetzt bei Instagram verlauten lässt.

Er lebt in Bayern, sie in Schleswig-Holstein. Das Paar sieht sich demnach alle zwei Wochen. „Eine Beziehung erfordert immer Mut. Man entscheidet sich dazu, einem anderen Menschen sein Herz zu schenken und darauf zu vertrauen, dass es nicht gebrochen wird“, schreibt Kerrin nun bei Instagram.

„Eine Fernbeziehung erfordert vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Mut“

„Eine Fernbeziehung erfordert vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Mut“, so Kerrin. Wenn sich die beiden sehen, verbringen sie jede Minute zusammen – ansonsten bleibt oft nur das Telefon. Besonders die Heimfahrt sei immer ein emotional schwerer Moment: „Die Vorfreude ist groß, die Zeit intensiv und doch immer zu kurz und der Abschied stets schwer. Alles ein Kreislauf und eine Achterbahn der Gefühle“, so die 28-Jährige.

Dennoch meistern die beiden ihre Beziehung hervorragend – für Eifersucht sei bei einer Fernbeziehung kein Platz. Und auch Vertrauen sei essenziell. „Hier sind ein paar Eindrücke, was mir in dieser Beziehung wichtig ist und wie mit kleinen ‚Regeln‘, auch eine Fernbeziehung von 530km gemeistert werden kann“, schreibt Kerrin und postet dazu mehrere Slides. Es gehöre auch dazu, „Ängste, Unsicherheiten und Sorgen“ zu teilen, „klare und respektvolle Worte“ seien wichtig und „lieber sprechen statt texten“, um Missverständnisse zu vermeiden. Zudem seien auch Zukunftspläne bei einer Fernbeziehung ein entscheidender Faktor.