„Bauer sucht Frau”-Kandidatin Insa: Attacke nach Doppel-Korb!

Beim Scheunenfest schaute Insa in die Röhre: Die Kandidatin ging bei „Bauer sucht Frau“ leer aus und musste ohne einen Mann auf ihren Pferdehof zurückkehren. Nun startet die 29-Jährige einen zweiten Versuch.

Mit Daniel und Christopher wollte Insa gleich zwei Männer zur Hofwoche einladen. Das ging für die Pferdehofbetreiberin jedoch nach hinten los. Denn der Konkurrenzkampf war den Männern zu hoch. Schließlich hätten sie sich Insa teilen müssen – deshalb hat die 29-Jährige einen Doppel-Korb erhalten.

Doch nun setzt Insa auf Attacke und will einen neuen Versuch bei Christopher wagen. Denn jetzt, wo Daniel abgesprungen ist, wittert sie ihre Chance. „Du warst tatsächlich von Anfang an mein Favorit und deshalb war ich auch vorhin so ein bisschen schockiert und traurig, dass du gesagt hast, dass du nicht mitkommen möchtest“, sagt die Kandidatin zu Christopher.

Insa versucht es nochmal bei Christopher

„Und da wollte ich dich fragen, ob du bereit wärst mitzukommen, wenn nur du mitkommst zur Hofwoche?“, fragt Insa. Und was sagt Christopher dazu? Der stimmt tatsächlich zu und will Insa näher kennenlernen! „Also ich würd’ mich richtig freuen, wenn wir das so machen”, so der Justizbeamte.

Für Insa gibt es also doch ein Happy End. „Ich bin total erleichtert, dass es sich so aufgelöst hat und dass wir ein wenig Zeit jetzt hatten und jeder alles verdauen konnte“, verrät die Niedersächsin.

Beim Scheunenfest gab Christopher der Pferdewirtin eine Abfuhr. „Ich glaube, ich habe ein Problem damit, mit jemand weiteres mit auf den Hof zu kommen. […] Wenn jemand nicht weiß, ob hü oder hott, dann muss ich wirklich sagen, spiele ich dieses Spiel nicht mit“, gestand der Kandidat bei „Bauer sucht Frau“. Insa kämpfte daraufhin mit den Tränen: „Ich bin gerade mega schockiert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.“

