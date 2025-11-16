„Bauer sucht Frau”-Kandidat Herbert hat 40 Kilo abgespeckt – „Bis hierher und nicht weiter“

Ein Kandidat aus der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ punktet mit Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Denn Herbert hat unglaubliche 40 Kilo abgenommen.

Herbert will bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe finden und vertraut auf die Hilfe von Moderatorin Inka Bause. Doch eines hat er aus eigener Motivation geschafft: Bei dem pensionierten Berufssoldaten purzelten die Kilos.

Herbert nimmt 40 Kilo in 12 Monaten ab

Herbert wog mal 115 Kilo und hat in kürzester Zeit 40 Kilo abgenommen. Der ursprüngliche Anstoß kam, als bei ihm eine Kurzatmigkeit festgestellt wurde. „Bis hierher und nicht weiter“, sagt Herbert in der RTL-Sendung „Ralf, der Bauernreporter“. Vor wenigen Jahren sah der Bauer noch ganz anders aus: „Das waren 115 Kilo“, gesteht er. Das Gewicht wollte er nicht mehr mit sich herumtragen.

Mit Disziplin und professioneller Beratung hat er 40 Kilo abgespeckt – und fühlt sich heute sehr wohl. Er ernährte sich gesünder und hat viel Sport getrieben – mit Erfolg. In rund 12 Monaten konnte der „Bauer sucht Frau“-Kandidat sein Gewicht auf 75 Kilo reduzieren.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat ist noch verheiratet

Mit dem E-Bike erkundet Herbert gerne die Natur und zu seinem Sportprogramm gehört vor allem Joggen. Das hat er bisher alleine gemacht – doch genau das soll sich durch seine Teilnahme an der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ ändern. Zwar ist Herbert noch verheiratet, jedoch ist er seit zwei Jahren von seiner Noch-Ehefrau getrennt.

Im Norden von Hessen, umgeben von Wiesen und Weiden, liegt der Pferdepensionshof von Herbert. Der pensionierte Berufssoldat versorgt neben drei eigenen noch 21 Pensionspferde, zwei Ziegen und vier Katzen. Viel Zeit verbringt der 59-Jährige bei seinen Galloway-Damen Ida und Selma. Die beiden sind derzeit die einzigen „Frauen“ in Herberts Leben. Jetzt möchte der Hesse der Liebe noch mal eine Chance geben und eine pferdebegeisterte, humorvolle Frau kennenlernen: „Und mit ihr noch einmal die große Liebe erleben. Mich auf gemeinsame Momente freuen und zusammen einfach glücklich sein.“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.