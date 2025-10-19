Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Bauer sucht Frau“: Kandidat bricht alle Rekorde – „Meiste Bewerbungen aller Zeiten“

    gepostet am

    "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich
    RTL / Stefan Gregorowius

    Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Friedrich die große Liebe. Bereits vor dem Staffelstart hat der Landwirt einen krassen Rekord aufgestellt: Der 29-Jährige hat die meisten Bewerbungen aller Zeiten erhalten. 

    Vor wenigen Tagen enthüllte RTL alle Kandidaten der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“. Schon jetzt gibt es einen ganz klaren Publikumsliebling, wie Moderatorin Inka Bause verriet.

    „Bauer Friedrich aus der aktuellen 21. Staffel hat Patrick aus Staffel 16 getoppt und ist nun der Bauer mit den meisten Bewerbungen aller Zeiten“, verkündet Inka Bause in einem Interview mit RTL. Damit habe Friedrich sogar Patrick Romer aus der 16. Staffel übertroffen, welcher schon damals mehr als 10.000 Zuschriften erhielt.

    Turner aus "Bauer sucht Frau International"
    "Bauer sucht Frau International": Kandidat Turner sucht seine Traumfrau nach Schock-Diagnose

    „Friedrich ist doch ein Model und kein Bauer“

    In den sozialen Netzwerken bekam Friedrich viele Komplimente. „Friedrich ist super attraktiv“, schreibt ein Fan. „Friedrich ist doch ein Model und kein Bauer“, heißt es in einem anderen Kommentar. Es gibt aber auch kritische Meinungen. Denn einige Zuschauer fragen sich, weshalb ein gutaussehender Mann überhaupt an einer solchen Kuppelshow teilnimmt. „Wette verloren, habe ich auch schon gedacht oder mehr Reichweite. Irgendwie muss es ja nen Haken geben…“, meint beispielsweise ein Follower.

    Das muss man über Bauer Friedrich wissen

    Zwischen Pferden und Spargel hofft Ackerbauer Friedrich auf die große Liebe. Gemeinsam mit seiner Familie baut er neben grünem Spargel auch Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais an. Der 29-Jährige legt beim Anbau viel Wert auf Nachhaltigkeit, den Einsatz von Fotovoltaikanlagen oder die Gesundheit des Bodens. Neben der Landwirtschaft ist Friedrich sportlich sehr aktiv. Er ist leidenschaftlicher Triathlet – trainiert also regelmäßig Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen.

    Wenn dann noch Zeit ist, spielt er Tennis, Fuß- und Volleyball. Mit seiner Traumfrau möchte der 29-Jährige irgendwann eine Familie gründen, auch um den Hof ganz klassisch an seine Kinder weitergeben zu können. Seine Partnerin sollte selbstbewusst sein, ihm auch mal „sagen, wo es langgeht“, Interesse an der Landwirtschaft und Politik haben, aber auch liebevoll, tierlieb und humorvoll sein.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023