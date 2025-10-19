„Bauer sucht Frau“: Kandidat bricht alle Rekorde – „Meiste Bewerbungen aller Zeiten“

Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Friedrich die große Liebe. Bereits vor dem Staffelstart hat der Landwirt einen krassen Rekord aufgestellt: Der 29-Jährige hat die meisten Bewerbungen aller Zeiten erhalten.

Vor wenigen Tagen enthüllte RTL alle Kandidaten der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“. Schon jetzt gibt es einen ganz klaren Publikumsliebling, wie Moderatorin Inka Bause verriet.

„Bauer Friedrich aus der aktuellen 21. Staffel hat Patrick aus Staffel 16 getoppt und ist nun der Bauer mit den meisten Bewerbungen aller Zeiten“, verkündet Inka Bause in einem Interview mit RTL. Damit habe Friedrich sogar Patrick Romer aus der 16. Staffel übertroffen, welcher schon damals mehr als 10.000 Zuschriften erhielt.

„Friedrich ist doch ein Model und kein Bauer“

In den sozialen Netzwerken bekam Friedrich viele Komplimente. „Friedrich ist super attraktiv“, schreibt ein Fan. „Friedrich ist doch ein Model und kein Bauer“, heißt es in einem anderen Kommentar. Es gibt aber auch kritische Meinungen. Denn einige Zuschauer fragen sich, weshalb ein gutaussehender Mann überhaupt an einer solchen Kuppelshow teilnimmt. „Wette verloren, habe ich auch schon gedacht oder mehr Reichweite. Irgendwie muss es ja nen Haken geben…“, meint beispielsweise ein Follower.

Das muss man über Bauer Friedrich wissen

Zwischen Pferden und Spargel hofft Ackerbauer Friedrich auf die große Liebe. Gemeinsam mit seiner Familie baut er neben grünem Spargel auch Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais an. Der 29-Jährige legt beim Anbau viel Wert auf Nachhaltigkeit, den Einsatz von Fotovoltaikanlagen oder die Gesundheit des Bodens. Neben der Landwirtschaft ist Friedrich sportlich sehr aktiv. Er ist leidenschaftlicher Triathlet – trainiert also regelmäßig Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen.

Wenn dann noch Zeit ist, spielt er Tennis, Fuß- und Volleyball. Mit seiner Traumfrau möchte der 29-Jährige irgendwann eine Familie gründen, auch um den Hof ganz klassisch an seine Kinder weitergeben zu können. Seine Partnerin sollte selbstbewusst sein, ihm auch mal „sagen, wo es langgeht“, Interesse an der Landwirtschaft und Politik haben, aber auch liebevoll, tierlieb und humorvoll sein.