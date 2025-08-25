„Bauer sucht Frau International“: Kandidat Turner sucht seine Traumfrau nach Schock-Diagnose

Einsame Landwirte wollen in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ ihren Herzensmenschen finden. Kandidat Turner hat sich im Leben einiges aufgebaut – doch vor einigen Jahren erhielt er eine Schock-Diagnose.

Erst vor wenigen Wochen wurde das Finale von „Bauer sucht International“ ausgestrahlt. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern. RTL hat nun die neuen Kandidaten vorgestellt – auch Turner ist für die neue Liebe bereit. In Schweden hat er einen Selbstversorgerhof mit drei Mini-Schweinen, neun Hühnern, einem Hahn, zwei Gänsen und Hunden.

„Schweden bedeutet für mich Freiheit mit wunderschöner Natur. Ich kann tun, was ich will, und niemand stört mich. Das ist meine Heimat“, schwärmt Turner. Der 64-Jährige liebt die Musik und spielt selbst Schlagzeug. Sonst schaut er gern Filme, kocht oder schraubt an seinem Land Rover Defender von 1989.

„Als ich 60 war, bemerkte ich ein Zittern in den Fingern“

Doch vor einigen Jahren erhielt Turner eine Schock-Diagnose. „Als ich 60 war, bemerkte ich ein Zittern in den Fingern. Ich dachte, es kommt davon, dass ich oft schwere Steine hebe und Mauern baue“, erzählt der Kandidat. Es stellte sich schnell heraus, dass es kein Hirntumor war – dafür erhielt er andere Diagnose: „Ich bin zum Arzt gegangen. Die haben einen Test gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass es Parkinson ist.“

„Bisher schränkt mich die Krankheit noch nicht so ein“

Trotz seiner Krankheit blickt er optimistisch in die Zukunft und hat keine Angst davor, was kommen wird. „Bisher schränkt mich die Krankheit noch nicht so ein. In Zukunft kann das aber so sein“, so der 64-Jährige.

Der überzeugte Rock’n’Roller sucht auf diesem Wege eine unkonventionelle Frau, die mit ihm gemeinsam in Schweden eine neue Heimat finden möchte. Seine Traumfrau sollte die Natur und Tiere lieben. Auf die Kuppelshow setzt er große Hoffnungen: „Schmetterlinge im Bauch und das Gefühl, dass man fliegt, hatte ich schon lange nicht mehr.“ Ob er wirklich seine Traumfrau finden wird, zeigt RTL bei „Bauer sucht International“. Die Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Die neue Staffel startet erst 2026.