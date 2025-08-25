Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Bauer sucht Frau International“: Kandidat Turner sucht seine Traumfrau nach Schock-Diagnose

    gepostet am

    Turner aus "Bauer sucht Frau International"
    RTL

    Einsame Landwirte wollen in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ ihren Herzensmenschen finden. Kandidat Turner hat sich im Leben einiges aufgebaut – doch vor einigen Jahren erhielt er eine Schock-Diagnose. 

    Erst vor wenigen Wochen wurde das Finale von „Bauer sucht International“ ausgestrahlt. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern. RTL hat nun die neuen Kandidaten vorgestellt – auch Turner ist für die neue Liebe bereit. In Schweden hat er einen Selbstversorgerhof mit drei Mini-Schweinen, neun Hühnern, einem Hahn, zwei Gänsen und Hunden.

    „Schweden bedeutet für mich Freiheit mit wunderschöner Natur. Ich kann tun, was ich will, und niemand stört mich. Das ist meine Heimat“, schwärmt Turner. Der 64-Jährige liebt die Musik und spielt selbst Schlagzeug. Sonst schaut er gern Filme, kocht oder schraubt an seinem Land Rover Defender von 1989.

    Olaf aus "Bauer sucht Frau International"
    "Bauer sucht Frau International"-Olaf: Traurige Enthüllung über den Tod seiner Frau

    „Als ich 60 war, bemerkte ich ein Zittern in den Fingern“

    Doch vor einigen Jahren erhielt Turner eine Schock-Diagnose. „Als ich 60 war, bemerkte ich ein Zittern in den Fingern. Ich dachte, es kommt davon, dass ich oft schwere Steine hebe und Mauern baue“, erzählt der Kandidat. Es stellte sich schnell heraus, dass es kein Hirntumor war – dafür erhielt er andere Diagnose: „Ich bin zum Arzt gegangen. Die haben einen Test gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass es Parkinson ist.“

    „Bisher schränkt mich die Krankheit noch nicht so ein“

    Trotz seiner Krankheit blickt er optimistisch in die Zukunft und hat keine Angst davor, was kommen wird. „Bisher schränkt mich die Krankheit noch nicht so ein. In Zukunft kann das aber so sein“, so der 64-Jährige.

    Der überzeugte Rock’n’Roller sucht auf diesem Wege eine unkonventionelle Frau, die mit ihm gemeinsam in Schweden eine neue Heimat finden möchte. Seine Traumfrau sollte die Natur und Tiere lieben. Auf die Kuppelshow setzt er große Hoffnungen: „Schmetterlinge im Bauch und das Gefühl, dass man fliegt, hatte ich schon lange nicht mehr.“ Ob er wirklich seine Traumfrau finden wird, zeigt RTL bei „Bauer sucht International“. Die Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Die neue Staffel startet erst 2026.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023